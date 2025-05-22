Şirketler artık müşterilerinin ne hissettiğini merak ediyor

Müşteri deneyimini yapay zekâ gücüyle yönetilebilir ve ölçülebilir kılan yerli teknoloji firması Artiwise, Türkiye'de başladığı yolculuğu global çapta bir başarı hikayesine dönüştürmeye hazırlanıyor.

2015 yılında Tanel Temel ve Fatih Samet Çetin tarafından kurulan şirket, CX (Customer Experience) & AI odağında faaliyet göstererek, kurumların tüm müşteri iletişim kanallarından gelen geri bildirimleri tek bir çatı altında toplayan bir Müşteri Deneyimi Yönetimi (CXM) Platformu sunuyor. Çağrı merkezi diyaloglarından sosyal medya yorumlarına, chatbot etkileşimlerinden anket sonuçlarına kadar pek çok kanalı entegre şekilde analiz eden platform; şirketlere müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik stratejik içgörüler sağlıyor.

Kurucu ortak ve CEO Tanel Temel liderliğinde büyümesini sürdüren şirket, aldığı yatırımlar, teknolojik üstünlüğü ve küresel açılım hedefleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bugün bankacılıktan perakendeye ve otomotive kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini söyleyen Temel, “İlk büyük kurumsal müşterimiz Borusan Otomotiv oldu. 2017’den itibaren otomotiv sektöründe Renault, Tofaş, Peugeot, Citroën, Stellantis gibi markalarla çalışarak Türkiye pazarında yüzde 60’lık bir kullanım oranına ulaştık. Daha sonra perakendede Migros, Philip Morris International gibi şirketlerle çalışmaya başladık. Bankacılıkta Halk Bankası’nın ardından başka bankalarla da görüşme halindeyiz” diye anlatıyor.

OPERASYONEL VERİMLİLİK ARTIYOR

Artiwise’ın öne çıkan teknolojilerinden biri olan “Duygu Skoru”, müşterilerin duygularını anlık olarak analiz edip görselleştirerek işletmelerin hızlı ve doğru aksiyonlar almasını mümkün kılıyor. Bu sayede işletmeler yalnızca müşteri memnuniyetini değil, aynı zamanda ilk temasta çözüm oranı, operasyonel verimlilik ve çalışan memnuniyeti gibi kritik metriklerde de ciddi kazanımlar elde ediyor.

Artiwise’ın, büyük veri yığınlarını anlamlandırarak müşteri deneyimindeki kritik sorunları anlık olarak tespit ettiğini söyleyen Temel, “Örneğin; uzun kasa kuyrukları, stok sorunları, temizlik şikayetleri... İnsan gücüyle yüzde 3–5’i analiz edilen veriler artık yüzde 100’e yakın taranabiliyor ve yüzde 65’i otomatik olarak aksiyona dönüşebiliyor. Bu sayede şirketler, operasyonel verimlilik sağlarken NPS (tavsiye skoru) gibi müşteri memnuniyeti metriklerinde de iyileşme görüyor” diye anlatıyor.

3’ÜNCÜ YATIRIM TURUNA HAZIRLANIYOR

2023 yılında Türkiye'nin önde gelen girişim sermayesi fonlarından Boğaziçi Ventures'tan yatırım alan Artiwise, bu destekle birlikte satış ve pazarlama faaliyetlerini hızlandırarak güçlü bir ivme yakaladı. Yapılan ölçümler, Artiwise’ın müşterilerine sağladığı çözümler sayesinde yüzde 70’e varan operasyonel verimlilik artışı sağladığını ortaya koyuyor. Artiwise’ın bugüne kadar iki yatırım aldığını ve ilk yatırım sonrasında yaklaşık üç kat büyüme gösterdiğini belirten Temel, “2025 yılında yüzde 120 büyüme bekliyoruz. Son yatırım, Boğaziçi Ventures’tan geldi. 2024 yılından beri üçüncü yatırım turuna hazırlık yapıyoruz. 2026’nın 1’inci çeyreğinde 3’üncü tur yatırımımızı tamamlamak istiyoruz. Geçen yılın eylül ayında 15 milyon dolar değerlemeye ulaştık. 2026'nın 1’inci çeyreğinde 50 milyon dolar değerlemeye ulaşmayı planlıyoruz. 4-5 yıl sonra da unicorn olmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.

İNGİLTERE VE ABD AÇILIMI

Kısa vadede Türkiye pazarında derinleşme stratejisi izleyen şirket, eş zamanlı olarak MENA bölgesi ve Avrupa'da da müşteri kazanımı hedefliyor.

Yurt dışı açılım stratejisinde Türkiye’de birlikte çalıştığı küresel markalarla yurt dışına entegrasyonu bir kaldıraç olarak kullanmayı planlayan Artiwise, İngiltere ve ABD pazarlarında da pazarlama ve satış faaliyetlerine başladı.

Global pazarda Medallia ve Qualtrics gibi devlerle rekabet ettiklerini söyleyen Temel, “Artiwise, bu iki rakipten farklı olarak müşteri deneyimini sadece analiz eden değil, aynı zamanda stratejik aksiyonlara dönüştüren bir platform. Tüm müşteri temas noktalarını tek merkezde birleştiren Artiwise CXM Platformu, farklı sektörlerde derinleşerek kurumların birebir ihtiyaçlarına yönelik çözüm modelleri geliştiriyor” diyor.

KÜRESEL SAAS MARKASI OLMA YOLUNDA

33 kişilik uzman bir ekip tarafından yönetilen Artiwise, kısa vadede Türkiye’deki müşteri tabanını büyütüp, orta vadede yurt dışı doğrudan satış ve partner ağlarını kurmayı hedefliyor. Uzun vadeli vizyon ise, Artiwise’ı “AI-powered CX Management” kategorisinde küresel bir SaaS markası haline getirmek.

Artiwise’ın, teknolojiyi stratejiyle buluşturarak müşteri deneyimi alanında Türkiye’nin küresel başarı hikayelerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Temel, bu vizyonu şöyle özetliyor: “Müşteri deneyimi bir defaya mahsus değil, sürdürülebilir olmalı. Artiwise olarak, şirketlere yalnızca duymayı değil, aynı zamanda anlamayı ve harekete geçmeyi öğretiyoruz. Nihai hedefimiz; CX, pazarlama, operasyon ve satış gibi tüm bölümler için vazgeçilmez bir içgörü kaynağı olmak.”

AI WORLD SERIES’TEN ÇİFTE ÖDÜL KAZANDI

2024 yılında düzenlenen AI World Series Yapay Zeka Yarışması'nda 22 ülkeden finale kalan 60 şirket arasında yer alan Artiwise, ‘En İyi Yapay Zekâ Duygu Analizi Ürünü’ ve ‘En İyi Yapay Zekâ Finansal & Sigorta Çözümü’ kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü. Bu başarı, şirketin teknoloji kalitesinin ve inovasyon gücünün uluslararası platformlarda da kabul gördüğünün somut bir göstergesi oldu.