Şölen’den 100 milyon dolarlık yatırım

Açılış Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şölen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Erdoğan Çoban, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyeleri, Şölen’in bayileri, iş ortakları ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, "100 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve Şölen Çikolata’nın üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak bu tesis; doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise 2 bin kişiye istihdam sağlayarak Gaziantep’in, ülkemizin üretimine, ekonomisine ve sosyal refahına önemli katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, "Tamamı öz kaynaklarla finanse edilen yatırımın, şirketin son yıllardaki en büyük kapasite artırımı olduğunu söyledi. Şirketin yeni yatırımla 5 yıl içinde ihracatını 750 milyon dolara, toplam cirosunu ise 1,2 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını söyleyen Çoban, “Bugün gıda sektöründe ihracat lideriyiz. 5 kıtada 120’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 360 milyon doları ihracat olmak üzere 650 milyon doların üzerinde ciroya ulaştık. Kazandığımız her kuruşu yeniden bu topraklara yatırdık” dedi.

Şirketin kilogram başına ihracat gelirinin 5,5 dolar seviyesinde olduğunu belirten Erdoğan Çoban, sektör ortalamasının üzerinde katma değerli ürünler ihraç ettiklerini vurguladı. Üç marka toplam cironun büyük bölümünü oluşturuyor. Şölen’in büyümesinde Biscolata, Ozmo ve Luppo markaları önemli rol oynuyor. Erdoğan Çoban’ın verdiği bilgilere göre, bugün 75 ülkeye ihraç edilen Biscolata 230 milyon dolar, 70 ülkeye ulaşan Ozmo 200 milyon dolar ve Luppo ise 182 milyon dolarlık satış hacmine sahip. Ozmo’nun Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da pazar lideri konumunda bulunduğunu belirten Çoban, markanın çocuklara yönelik yenilikçi ürünleriyle global ölçekte büyümeye devam ettiğini söyledi. Luppo’nun ise yumuşak kek kategorisinde çift haneli büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Çoban, Biscolata’nın da Türkiye’nin en güçlü küresel atıştırmalık markalarından biri haline geldiğini ifade etti.

Ar-Ge ve patent gücüyle büyüyor

Türkiye’de iki ayrı Ar-Ge merkezine sahip olan Şölen, geliştirdiği ürünleri patentlerle koruma altına alıyor. Şirket bugün 35 uluslararası patente sahip bulunuyor. Çoban, inovasyonun yalnızca yeni ürün geliştirmekten ibaret olmadığını belirterek, “Ürünü geliştirdikten sonra onu korumak da gerekiyor. Ar-Ge merkezlerimizde geleceğin ürünlerini tasarlamaya devam ediyoruz” dedi. Yeni fabrikayla birlikte protein içerikli yeni ürün kategorilerine de girmeye hazırlanan Şölen, teknolojiyi, robotik sistemleri ve yapay zekâ destekli üretim altyapısını kullanarak küresel büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, ihracattaki liderliğini korurken Türkiye’yi dünya çikolata liginde üst sıralara taşımayı amaçlıyor.