Soru ve yanıtlarla 2024 kira vergisi

Öncelikle 2024 yılında konut veya iş yerinden kira alan kişilerin bu gelirlerini mart ayının birinden başlamak üzere 2 Nisan Çarşamba gününe (31 Mart bayrama denk geldiği için) kadar vermeleri gerektiğini hatırlatmakla başlayalım. Ardından kira beyanıyla ilgili akla takılan sorular ve yanıtlarıyla devam edelim.

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından