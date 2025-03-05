Sos işine 42 milyon dolar yatırım yaptı

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 42 milyon dolarlık yatırımla kurulacak olan sos fabrikası, tamamlandığında 40 bin tonluk kapasiteye ulaşacak.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

Dünyada 2 trilyon dolar, Türkiye’de ise 20 milyar dolar büyüklüğe ulaşan ev dışı tüketim sektöründe faaliyet gösteren g2m’nin kurucusu Melih Şahinöz, ağırlıklı olarak ithal edilen dünya soslarını Türkiye’de üretmek için harekete geçti. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikanın ilk etabı için 27 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

20 BİN TON ÜRETİMLE BAŞLAYACAK

İki etapta tamamlanacak tesis için toplam 42 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyen g2m Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, “Tesisi iki etapta tamamlayacağız. İlk etapta 20 bin tonluk üretime başladık. İkinci fazda üretim kapasitemiz 40 bin tona çıkacak” diyor. Hali hazırda iç pazarda ev dışı tüketim sektörü ve büyük perakende markaları için özel markalı üretim yapan Nesos’la yurt dışına açılacaklarını söyleyen Şahinöz, yurt dışına yeni bir markayla açılmayı ve perakende sektörüne girmeyi düşündüklerini kaydediyor. Şirketin hedef pazarları arasında Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika yer alıyor.

GÜVENİLİR GIDA İÇİN PROJE

Değişen profil ile birlikte güvenilir gıdaya ulaşmak, gıda arz ve güvenliğinin sağlanması özellikle pandemi sonrası en stratejik konulardan biri haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Ev Dışı Tüketim Derneği’nin (ETÜDER) başkanı olan Melih Şahinöz, pazarın gelişimine yönelik projelere imza atıyor. Bu kapsamda STK’lar ile birlikte ‘Güvenilir Tedarikçi Programı ve Sertifikası’nı geliştiren ETÜDER, projenin pilot çalışmalarını tamamladı. Proje sayesinde tüketiciler otel, restoran, yemekhane gibi ev dışında yedikleri yemeklerin ve içtikleri içeceklerin üretici ve/veya tedarikçi markalarına QR kodları okutarak cep telefonlarından ulaşabilecek. Projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamasıyla entegre hale getireceklerini söyleyen Şahinöz, “Dünyada ilk defa, tüketiciler cep telefonları ile ev dışı tüketimde tabaklarındaki malzemelerin markasını, tedarikçisini görebiliyor. Uluslararası standartlarda gıda güvenliğine uygun şekilde taşınıp depolandığını sorgulayabilecekler” diye konuşuyor.