Şube sayısını ikiye katlamayı hedefliyor

REDSTONE’un temelleri yaklaşık 14 yıl önce Evrim Kırmızıtaş tarafından atıldı. Sektörde farklılık yaratma ve girişimciler için güçlü bir ekosistem kurma hedefiyle yola çıkan Evrim Kırmızıtaş’ın liderliğinde REDSTONE, bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren bir oyuncu haline geldi. Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet gösteren franchise ofisleriyle geniş bir ağa sahip olduklarını söyleyen Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, “Her yıl mevcut şube sayımızı iki katına çıkarma hedefiyle ilerliyoruz” diyor.

Türkiye genelinde güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir franchise ağı kurmayı hedefleyen şirketin gündeminde yurt dışı büyümesi de var. Markanın Türkiye, Londra, Hong Kong, New York ve Dubai olmak üzere uzun vadede beş ayrı merkezden yönetilecek şekilde planlamasının yapıldığını söyleyen Kırmızıtaş, şirketin yeni dönem hedeflerini ve sektörü anlattı.

