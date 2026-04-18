“Sürdürülebilir fon performansına ve reel getiri üretmeye odaklanıyoruz”

Artan fon çeşitliliği ve performans odaklı yönetim anlayışıyla sistem, yatırımcılara enflasyonun üzerinde reel getiri üretmeye devam ediyor. Nitekim TÜFE artışının yüzde 617 olduğu son beş yılda, BES fonlarının ortalama getirisi ise yüzde 824 olarak gerçekleşti. Bu da BES yatırımcılarının son beş yılda yüzde 107 oranında reel getiri sağladığına işaret ediyor.
Ekonomist’in 15-28 Mart 2026 tarihli sayısından
Bu güçlü büyüme ortamında; sektörde 12 yıldır faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğünü 82,5 milyar TL’ye taşıyan Katılım Emeklilik’in BES fon hacmi ise 2026 Şubat itibarıyla 76 milyar TL’yi aştı. 1,5 milyona yakın BES & OKS sözleşmesine sahip olan şirket, yüzde 100 faizsiz finans ilkelerine uygun 20 farklı fon ile yatırımcılarına ulaşıyor.
“Önemli olan iyi bir sepet oluşturabilmek”
Katılım Emeklilik’in büyüme yolculuğunu ve hedeflerini paylaştığı basın buluşmasını Ekonomist olarak takip ettik. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, fon çeşitliliğinin artmasının sisteme giriş yaşının gençleşmesinin ve katılımcıların uzun vadeli yaklaşımının BES’in geleceğini daha da sağlamlaştırdığına işaret etti. Bu güçlü ekosistem içinde sürdürülebilir fon performansına ve reel getiri üretmeye odaklandıklarını vurgulayan Sincek, şu bilgileri verdi:
“KJM kodlu ‘Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’muz 2025’te yüzde 139 getiriyle Türkiye’deki tüm BES fonları arasında en yüksek performansı gösterdi. KEF kodlu ‘Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’muz 2025’te yatırımcısına yüzde 102,45 kazanç sağladı. KGC kodlu ‘Gümüş Katılım Fonu’muz ise 26 Eylül 2025’te kurulmuş olmasına rağmen 2025’i yüzde 57,46 getiriyle tamamladı. 2026 da fonlarımız açısından iyi başladı, getiri performansı açısından ilk 10’da iki fonumuz var. Bu noktada; BES fonlarında getirinin çok yüksek olmasından ziyade önemli olan iyi bir sepet oluşturabilmek. Burada amacımız, doğru varlık dağılımı ve piyasa koşullarına duyarlı yönetim anlayışıyla başarılı bir iç verime ulaşmak.”