Tarıma 3 yılda 30 milyon dolar yatırım yapacak

Antalya’da 1995 yılında eşi ile birlikte kurduğu Lokman Ecza Deposu ile kendi alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Lokman Group, yeni dönemde tarımsal üretimle küresel bir oyuncu olma hedefi koydu.

Ekonomist’in 6 - 19 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, üç yıl içinde 30 milyon dolar yatırımla 250 bin metrekarelik tarımsal üretime imza atacaklarını söylüyor. 2024 yılında 8 milyar TL ciro ve 7 milyon dolar ihracata ulaşan grup, yeni dönemde bir teknoloji firması olarak da konumlanmayı hedefliyor. Hatice Öz, “Lokman Group’un teknoloji markası Ledbim aracılığıyla önümüzdeki dört yıl içerisinde her biri en az 30 milyon dolar değerinde üç global marka çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde mikro ihracatımızı, özellikle MENA, Kafkasya ve Rusya pazarlarına yönelik yıllık 50 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

İLK ÇEVRİM İÇİ ECZA DEPOSU

Türkiye’nin ilk “çevrim içi ecza deposu” unvanına sahip olan Lokman Group, 2010’dan bu yana tamamen otomasyon sistemiyle gelen siparişin ilgili reyon ya da bölüme giderek bütün operasyonu yöneten bir sistem ile çalışıyor. Grubun teknoloji markası Ledbim ile yeni nesil ecza depoculuğunu hayata geçirdiklerini kaydeden Hatice Öz, “Şu an bünyemizde 15 yazılım mühendisi, beş elektronik ve mekatronik mühendisi istihdam ediyoruz. 2025 yılı itibarıyla e-ticaret sistemimizi ulusal düzeye taşıdık. Artık Türkiye’nin ilk çevrimiçi ecza deposuyuz” diye konuşuyor. Toplamda ilaç ve kozmetik alanında 57 bin farklı ürünü tüketici ile buluşturdukları bilgisini veren Öz, “Şu anda oluşturduğumuz sistemle Türkiye’nin her yerindeki 20 bin eczaneye hizmet verebilecek duruma geldik. Ayrıca İngiltere, Almanya ve KKTC’de de depoculuk ve sağlık turizmi üzerine faaliyet gösteriyoruz” diyor.

ABD’DE TARIMSAL ÜRETİM

Grup son yıllarda tarımsal üretim alanında da giderek büyüyor. Öz’ün verdiği bilgilere göre, şu anda 20 bin dönümlük arazide toplamda 80 ton böğürtlen, ahududu ve frenk üzümü yetiştiriyor. Yakın gelecekte tarımsal üretimde 10 katı aşan bir büyümeye imza atmaya hazırlandıklarını söyleyen Öz, “Üç yıl içinde 250 bin metrekarelik bir alana ulaşarak üretim kapasitemizi yükselteceğiz. Kendi AR-GE sonuçlarımıza dayalı ürünler çıkararak, tarımda toplam 30 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. ABD pazarında üretim düşünüyoruz. 10 yıl sonra bu alanda global bir marka olmak istiyoruz” diyor.