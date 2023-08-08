TAV 2025’te cirosunu 1,5 milyar Euro’ya çıkaracak, borçluluk rasyosunu düşürecek

TAV Havalimanları, altı aylık sonuçlarını açıkladı. TAV Havalimanları CEO’su Serkan Kaptan, şirketin hedefleri hakkında da bilgi verdi. Kaptan’ın liderliğindeki TAV, çift haneli büyüme projeksiyonuyla 2025’te 1,5 milyar Euro ciro hedefliyor. Yine yatırımlar nedeniyle yükselen Netborç/FVAÖK rasyosunu yüzde 5’li seviyelerden yüzde 2,5 seviyesine indirmeyi amaçlıyor.

Havalimanı işletmecisi TAV Havalimanları, ilk altı ayda dış hat yolcu trafiğini önceki yıla yüzde 42 artırarak 24 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı yüzde 18 artışla 15 milyon oldu. Rusya ve Ukrayna’dan gelen yolcu sayısı savaş nedeniyle düşük kalsa da Avrupa ve Ortadoğu’dan artan trafik, yurtdışı operasyonlarının ve servis şirketlerinin başarısıyla bu dönemde 560 milyon avro ciro elde etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Geçen yıl tüm dünyada 6,6 milyar insan havayoluyla seyahat etti. Küresel yolcu trafiğinin 2024’te pandemiden önceki seviyelerine ulaşması bekleniyor. TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Dengeli portföyümüz sayesinde küresel toparlanma eğrisinin önünde yer alıyoruz. 2022 sonu itibariyle finansal ve operasyonel olarak pandemiyi geride bıraktık. Bu yılın ilk altı ayında da büyümemizi sürdürdük. Ciromuzun yüzde 64’ü yurtdışı operasyonlarımızdan geliyor” dedi.

“Rusya ve Ukrayna’nın kaybını Batı Avrupa kapattı”

Yılın ilk altı ayında 147 milyon Euro FAVÖK açıklayan TAV Havalimanları, sene sonunda 330 ila 360 milyon Euro’ya ulaşacağını öngörüyor. Türkiye’de Antalya, İzmir ve Ankara; yurtdışında da Kazakistan, Suudi Arabistan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya’daki havalimanlarında dış hat trafiği 2019’un üzerinde seyrediyor.

Kaptan “Suudi Arabistan’ın umre ve hac kısıtlamalarını kaldırmasıyla Medine Havalimanı’nda ciddi bir trafik artışı oldu. Rusya ve Gürcistan arasında dört yıldır devam eden uçuş yasağı mayısta kalktı. Antalya, Bodrum ve İzmir’e Batı Avrupa’dan gelen turist sayısı önemli ölçüde yükseldi. Kazakistan’dan ülkemize gelen yolcu sayısı da iki katına çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisini fazlasıyla telafi etmiş durumdayız” dedi.

SERVİS ŞİRKETLERİNİN GÜCÜ

TAV, iştirakleriyle birlikte havalimanı değer zincirinin her adımında hizmet sunuyor. Servis şirketlerinin ürün ve hizmetleri 29 ülkede 108 havalimanında yer alıyor. “Ciromuzun yüzde 43’ü servis şirketlerimizden geliyor” diyen Kaptan, “Yılın ilk altı ayında servis şirketlerimizin cirosu Euro bazında yüzde 41 yükseldi. Son birkaç yılda gerçekleştirdiğimiz süreç iyileştirmeleri sayesinde tüm şirketlerimiz artan oranda pozitif FAVÖK katkısı yapıyor. Servis şirketlerimiz küresel ölçekte büyümeyi sürdürecek” dedi.

İŞLETME SÜRESİ 30 YILA ÇIKTI

Son iki yılda Almatı Havalimanı’nı satın alarak portföyüne ekleyen, Antalya’da işletme süresini 2052, Ankara’da da 2050’ye uzatan TAV Havalimanları ortalama işletme süresini sekiz yıldan 30 yıla çıkarttı.

Kaptan, “Pandemi döneminde önemli bir atılım yaparak şirketin geleceğini güvenceye aldık. Önümüzdeki üç yıl trafik, ciro ve FAVÖK’te çift haneli büyüme bekliyoruz. Böylece 2025’te yaklaşık 1,5 milyar Euro ciro, 500 milyon Euro FAVÖK ve 110 milyondan fazla yolcuya ulaşacağız. Şu an Antalya, Ankara ve Almatı’da yaklaşık 1,1 milyar Euro’luk yatırım yapıyoruz. 2024’te Almatı, 2025’te de Antalya’da yeni terminallerin devreye girmesiyle ciddi bir kapasite artışı elde edeceğiz. Yolcu memnuniyeti ve ticari gelirlerimizde önemli bir artış olacak” dedi.

TAV Havalimanları’nın şu an takip ettiği yeni projeler arasında Nijerya Lagos Havalimanı, Karadağ’ın Podgorica ve Tivat havalimanları ve Kuveyt Havalimanı bulunuyor. Kaptan “Nijerya ve Kuveyt’te bu yıl içinde bir gelişme bekliyoruz. Ön yeterlilik aldığımız Karadağ’ı da yakından takip ediyoruz” dedi.

BORÇLULUK RASYOSU DÜŞECEK

Yatırımların tamamlanması, trafik artışı, servis şirketlerinin artan katkısı ve operasyonel kaldıraç etkisiyle 2025’ten itibaren güçlü bir büyüme patikasına gireceklerini aktaran Kaptan, 2019’da 2,9 seviyesinde olan Netborç/FVAÖK oranının yatırımlar nedeniyle bu yıl 5 seviyesinin üzerine çıktığını hatırlatıyor. Serkan Kaptan, “Yatırımların tamamlanması ve gelirlerinin de artmasının katkısıyla 2025’te borçluluk rasyosunun tekrar 2,5-3 seviyelerine gerileyeceğini sözlerine ekliyor.

GES YATIRIMI YAPIYOR

TAV Havalimanları temiz enerjiye geçiş stratejisi çerçevesinde yılda 110MWh kapasiteli güneş santrali yatırımına başlıyor. İzmir, Bodrum ve Ankara’da başlayacak yatırımın ardından Antalya, Gazipaşa, Üsküp, Almatı ve Medine havalimanlarını da kapsama alacak. İki yıl içinde enerji tüketiminin yüzde 41’ini güneşten elde etmeyi planlıyor. Orta vadede tüm enerji güneşten gelecek. Şu an dört havalimanı karbon-nötr statüsüne sahip. 2030’da tüm portföy karbon-nötr olacak. En geç 2050’de de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

BODRUM’DA ÖZEL JET TRAFİĞİ ARTIYOR

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’a gelen özel uçak trafiği son iki yıldır artıyor. Pandemi öncesi referans yıl olan 2019’la karşılaştırıldığında, bu yılın ilk altı ayında genel havacılık terminalinden geçen yolcu sayısı yüzde 34 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında genel havacılık trafiği geçen yıla göre de yüzde 3 yukarıda. Milas-Bodrum Havalimanı’nı işleten TAV Havalimanları, özel jetlere hizmet veren genel havacılık terminalinde 1240 metrekarelik alanda hizmet sunuyor. Milas-Bodrum Havalimanı Genel Havacılık Terminali 2019’da Türkiye ve yurtdışından 11 bin 800 yolcu ağırladı. 2022’de yolcu sayısı 17 bin 300’e ulaştı, bu yıl da yaklaşık 20 bin yolcuya ulaşması bekleniyor. Milas-Bodrum’a özel uçakla gelen yolculara bakıldığında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Fransa ve İsviçre yer alıyor. Havalimanında 36 özel jet park pozisyonu bulunuyor ve günde ortalama 25 uçuş gerçekleşiyor.