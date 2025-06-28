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Mahmut Karslıoğlu
Mahmut Karslıoğlu




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Teknoloji devlerinin yöneticileri, orduda nasıl bir rol oynayacak?

ABD Ordusu, teknoloji devlerinin yeteneklerini, dijital alanlardaki stratejik avantajı güçlendirmek için devreye alıyor.

27 Haziran 2025 | 11:30
Teknoloji devlerinin yöneticileri, orduda nasıl bir rol oynayacak?

ABD ordusu, teknoloji devlerinin deneyimlerini, ordunun dijital dönüşümünde kullanmayı planlıyor. Bu "dijital ordu" oluşturma çabasının odak noktası, savaş alanlarının gelecekteki doğasını şekillendirmek.  Teknoloji devlerinin yöneticileri, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut bilişim gibi alanlarda sahip oldukları derin bilgi birikimlerini, orduya aktaracak. Bu işbirliği, sadece savunma sistemlerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni savaş alanlarını ve stratejik avantajları da tanımlayacak.Teknolojinin savaşta nasıl kullanılabileceğine dair devrim niteliğinde yeni yöntemler ve stratejiler geliştirilmesi hedefleniyor. Siber güvenlik, bilgi savaşları, ve yapay zekanın savaştaki rolü gibi konular tartışmaların merkezinde yer alıyor.

201. Müfreze: Yönetici İnovasyon Birliği (Detachment 201: Executive Innovation Corps), ticari ve askeri teknoloji arasındaki uçurumu kapatmak için dört teknoloji liderini subay olarak birliğe kattı. Det. 201, kıdemli teknoloji yöneticilerini ordu rezervinde kıdemli danışman olarak yarı zamanlı çalışmak üzere işe almak için başlatılan bir girişim. Bu görevde, karmaşık sorunlara hızlı ve ölçeklenebilir teknoloji çözümleri bulmaya yardımcı olmak için hedefli projeler üzerinde çalışacaklar. Özel sektörün bilgi birikimini orduya taşıyan Det. 201, ordunun daha yalın, daha akıllı ve daha ölümcül hale getirilmesini amaçlayan Ordu Dönüşüm Girişimi gibi çabaları güçlendiriyor.

Palantir'in Teknoloji Direktörü Shyam Sankar, Meta'nın Teknoloji Direktörü Andrew Bosworth, OpenAI'nin Ürün Direktörü Kevin Weil ve Thinking Machines Lab'ın danışmanı ve OpenAI'nin eski Araştırma Direktörü Bob McGrew kariyerlerinden ayrılmadan destek verecekler.

Peki bu işbirliği ne ifade ediyor?
Bu çaba, sadece silahlı kuvvetlerin teknolojiye olan bağımlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda yeni savaş biçimlerinin ve stratejilerin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor.  Geleceğin savaşları, dijital alanda önemli avantajlar sağlayacak olan teknolojik üstünlük mücadelesi olacak. Gelecekte ABD ordusunun dijital alandaki stratejik önemi artarak devam edecek.  Bu işbirliğinin sonuçları, ulusal güvenlik ve savunma politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Teknoloji devlerinin yetenekleri, ordunun daha akıllı, esnek ve etkili bir şekilde savunmasını sağlayabilir.


 

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Mahmut Karslıoğlu
Mahmut Karslıoğlu




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Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
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Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
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26 Haziran borsada gün sonu rakamları
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