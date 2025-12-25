Tekstildeki açmaza rağmen cirosunu katladı

Ekonomist Dergisi’nin her yıl hazırladığı Anadolu 500 araştırmasının 2024 yılı sonuçlarına göre Kahramanmaraş merkezli İskur Denim, ciro artışında liderlik koltuğuna oturdu. Kahramanmaraş’ta 47 bin metrekarelik alana kurulu tesisinde yılda 20 milyon metre üretim kapasitesi ve 400 kişilik bir ekiple hizmet veren İskur, Anadolu 500 listemizde bir önceki yıla göre cirosunu yüzde 260 artırarak 5,5 milyar TL’ye taşıdı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

2023 yılında cirosu 1,5 milyar TL olan şirketin, sektörün yaşadığı zorluklara rağmen yakaladığı bu ciro artışının arkasında üretimdeki gücü saklı. Denim kumaş üretimi alanında, indigo halat boyama, dokuma ve terbiye süreçlerini kapsayan entegre tesislerinde üretim yapan şirket, 5 onz ile 15 onz arasında değişen, geri dönüştürülmüş iplikler ve organik hammaddelerle üretilen kumaşlar kullanıyor.

EKOLOJİK ÜRETİM

6 Şubat depremi sonrası yaşanan zorluklara rağmen üretime hızla dönen şirket, hızlı bir toparlanma süreciyle tam kapasite üretime geçti. Şu anda dokuma hattında ikinci bir üretim hattı kurma planlayan İskur Denim, bu yatırımla aylık üretim kapasitesini 3,5 milyon metreye çıkarmayı hedefliyor.

İskur Denim ekolojik üretimi de önceliği yaptı. Yenilikçi ham madde çalışmaları, geri dönüşümlü malzemeler ve sıfır atık projeleriyle sürdürülebilirliği esas alan şirket, tüm makinelerinde enerji ve su tüketimini minimuma indirme hedefiyle çalışıyor. Öte yandan fabrika çatılarına kurulan güneş enerji panelleri sayesinde yeşil enerji kullanımına yönelen şirket, Organic, Recycle ve Rejeneratif pamuk sertifikalarını da alarak buna uygun üretim gerçekleştiriyor. Hatta üretimde kullanılan boya ve kimyevilerin gerekli sertifikasyonları sağlayacak şekilde sürdürülebilir olmasına dikkat eden şirket, 2021’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen AR-GE merkeziyle inovasyon odaklı projeler yürütüyor.

İHRACATI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Şirketin satışları içindeki ihracatın payı ise yüzde 50 civarında. Kahramanmaraş merkezli İskur Denim, bu yıl ise bu oranı yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, bu kapsamda Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu gibi geniş bir pazara odaklandıklarını söylüyor. Bir önceki yıl ihracat oranını yüzde 15 artırarak yüzde 50 seviyesine çıkaran şirket bu yıl ise satışlarda ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmak üzere yeni pazarları yakından takip ediyor.