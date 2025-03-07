Temettü verimliliği yüksek 32 şirket

BIST-100 9.917’yi gördüğü 21 Şubat haftasını yüzde2 ,8’lik kayıpla 9.602’den noktalarken, yüzde 3,96 oranında değer kaybettiği 16 Aralık 2024’ten bu yana en sert haftalık kaybını 21 Şubat haftasında yaşadı. Bu zayıf görüntünün ardından piyasaların 28 Şubat haftasında da güç toplamakta zorlandığı görüldü. Momentum kaybının sürdüğü BİST, geçen hafta içi 25 Şubat’ta 9.452’den kapanarak 2024 Kasım ayı ortalarındaki kapanış seviyelerine geriledi ve piyasalarda tedirginlik arttı. Ancak haftanın sonuna doğru satışlar daha da derinleşmedi ve 27 Şubat’ta endeks 9.741 seviyesinden kapandı.

“MOMENTUM İÇİN KATALİST ŞART”

Borsada hacmin düştüğü ve alıcıların iştahının zayıf olduğu gözlemlenirken kısa vadeli periyotta BİST’te yüksek volatilitenin süreceği öngörülüyor. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol, şubat ayının ve yılın başından bu yana bakıldığında eksi bölgede seyreden BİST’in performansının sabit getirili varlıkların belirgin şekilde gerisinde olmasının, bireysel yatırımcıların hisseye yönelmesine çok fazla izin vermediği değerlendirmesini yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.