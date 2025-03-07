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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket

2020-2024 arasındaki beş yılda en az dört defa temettü ödeyen ve ortalama temettü verimliliği yüzde 3,50’nin üzerinde olan 32 şirketi belirledik. Ancak 2024’ten itibaren uygulanan enflasyon muhasebesi nedeniyle bu yıl için temettü beklentileri önceki yıllara göre daha belirsiz seyrediyor.

07 Mart 2025 | 08:37
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket

BIST-100 9.917’yi gördüğü 21 Şubat haftasını yüzde2 ,8’lik kayıpla 9.602’den noktalarken, yüzde 3,96 oranında değer kaybettiği 16 Aralık 2024’ten bu yana en sert haftalık kaybını 21 Şubat haftasında yaşadı. Bu zayıf görüntünün ardından piyasaların 28 Şubat haftasında da güç toplamakta zorlandığı görüldü. Momentum kaybının sürdüğü BİST, geçen hafta içi 25 Şubat’ta 9.452’den kapanarak 2024 Kasım ayı ortalarındaki kapanış seviyelerine geriledi ve piyasalarda tedirginlik arttı. Ancak haftanın sonuna doğru satışlar daha da derinleşmedi ve 27 Şubat’ta endeks 9.741 seviyesinden kapandı.

“MOMENTUM İÇİN KATALİST ŞART”

Borsada hacmin düştüğü ve alıcıların iştahının zayıf olduğu gözlemlenirken kısa vadeli periyotta BİST’te yüksek volatilitenin süreceği öngörülüyor. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol, şubat ayının ve yılın başından bu yana bakıldığında eksi bölgede seyreden BİST’in performansının sabit getirili varlıkların belirgin şekilde gerisinde olmasının, bireysel yatırımcıların hisseye yönelmesine çok fazla izin vermediği değerlendirmesini yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
GERİ
İLERİ
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