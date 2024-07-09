Tıbbi cihaz sektöründe ‘MDR CE’ belgesi krizi

Dünya genelinde 400 milyar doları aşkın bir hacme sahip olan tıbbi cihaz sektöründe yüzde 67’lik payla ABD, Japonya, Almanya, Çin ve Fransa öne çıkıyor.

Türkiye’de ise geçen yıl 19,9 milyar TL hacme ulaştığı tahmin edilen sektörün bu yıl sonunda 21,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Geçen yılki verilere göre 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, AB ülkeleri başta olmak üzere 200’ü aşkın ülkeye medikal cihaz ihracatı gerçekleştiriyor. Sektörün ihracatının çok daha yukarıları taşınması mümkün. Ancak bu alanda faaliyet şirketlerin son dönemde önünde Avrupa Birliği (AB) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği olan ‘MDR CE’ duvarı var.

Bu ay sonu itibariyle sadece MDR regülasyonları kapsamında CE belgelerini yenileyen firmaların ürünlerinin pazara arz olacağını söyleyen Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, “Diğer bir deyişle; eğer bir yerli ya da yabancı tıbbi cihaz üreticisi MDR CE belgesini yenilememiş ise, ürünlerini Türkiye ve Avrupa pazarına arz edemeyecek” diyor.



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