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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Turistler otele değil kiralık evlere geldi

2023’te zirve yılını yaşaması beklenen turizm sektöründe gelen turist sayısındaki artış, kiralık evler nedeniyle otel doluluklarına yansımadı.

22 Ağustos 2023
Turistler otele değil kiralık evlere geldi

2023’te zirve yılını yaşaması beklenen turizm sektöründe gelen turist sayısındaki artış, kiralık evler nedeniyle otel doluluklarına yansımadı. Maliyet artışı ve kredi musluklarının kapanması da turizm sektörünü orta vadede zorlayacak.

Türkiye’nin bacasız sanayii olan turizm sektörü, çok önemli bir döviz kapısı niteliğinde. 

Pandemide ağır yara alan sektör geçtiğimiz yılı yükselişle kapatırken, 2023 turizm sezonunu 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliri ile tarihi zirvesine ulaşma hedefiyle karşıladı. 

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı, deprem, seçim, yüksek enflasyon derken, günübirlik evlerin daha ucuza kiraya verilmesi ülkemize gelen turist sayısının otel doluluklarına yansımasına engel oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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