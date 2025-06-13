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Erdal İpekeşen
Erdal İpekeşen




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Turizme özel mimari nasıl oluşturulur?

İki günlüğüne gittiğim Antalya’da Corendon Airlines’ın 20’nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldım.

13 Haziran 2025 | 05:30
Turizme özel mimari nasıl oluşturulur?

Ancak boş durmayıp başta Kundu-Lara bölgesi olmak üzere bazı destinasyonlarda turizmin nabzını tuttum ki çok ilginç bilgilerle döndüm. Birincisi, bu yıl turizmdeki hizmet ordusuna katılan elemanlar sırf Özbekistan, Türkistan, Kırgızistan gibi Türki Cumhuriyetlerinden değil; Endonezya’dan gelen kişilerden de oluşmuş. Kaldığım Nirvana gibi çevredeki birçok otel Endonezyalı elemanları çalıştırmaya başlamış. Otel sahiplerinin belirttiğine göre de bu ülkeden gelen turizmi iyi bilen yetişmiş elemanlar işletmelerin yüzünü güldürmüş. Bir diğer konu ise özellikle Kundu- Lara bölgesinin Las Vegas ile bir benzerliğini keşfetmem oldu. Nasıl mı? Anlatayım.

Seyahat sektörünün kazananları artık müşterilerine bir “anlam” sunabilenler oluyor. Çünkü tüketiciler değişti; gittiği lokasyonların ve konaklayacağı mekânların bir hikâyesi olsun istiyor. Bu yüzden tarihi ve otantik bir dokusu olan ya da sanatla içli dışlı otelleri seviyor. Hele ki yetenekli bir mimar, ya da tasarımcının imzasını taşıyorsa daha da çok…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Erdal İpekeşen
Erdal İpekeşen




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Bir şirket daha bedelli kararını duyurdu
12 Haziran borsada gün sonu rakamları
Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
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