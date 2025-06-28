Türk fintek şirketi rotasını Güney Afrika'ya çevirdi

1990’ların sonunda 'yazılım' yeni konuşulmaya başlamışken, iki genç mühendis Orkun Barın ve Mehmet Erdinç Özel tarafından kurulan Rasyonet, o günden bu yana 'veri'nin, geleceğin dili olacağı vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Yurtiçi ve yurt dışındaki finans kurumlarına yönelik çözümler geliştiren Rasyonet, küresel sermaye piyasaları hakkında bilgi, haber, katma değerli analizler ve işlem platformları sunan bir fintek şirketi konumunda.

Bugün Türkiye’de profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonların toplam büyüklüğünün yüzde 95’i Rasyonet’in risk yönetimi ve raporlama altyapısına güveniyor. Platformları 120 borsada 130 binden fazla hisse, binlerce hisse endeksi, binlerce ETF ve fona ilişkin kapsamlı veri sağlıyor. Kullanıcılar finansal analiz, karar alma, risk ve portföy yönetim süreçlerinde Rasyonet çözümlerinden faydalanıyor.

YEDİ ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji şirket vizyonuyla hareket ettiklerini ve İTÜ ARI Teknokent'e Ar-Ge odaklı faaliyetlerini sürdüren Rasyonet, Türkiye'de imza attığı başarıları yurt dışında da pekiştiriyor.

Rasyonet Yönetici Ortağı Vahide Unutmaz Barın, “Geldiğimiz noktada mobil bankacılık yaygınlaştı, ödeme sistemleri dijitalleşti ve finansal hizmetlere erişim kolaylaştı. Rasyonet olarak sermaye piyasalarındaki tüm araçlara ilişkin tarihsel olarak tam ve kapsamlı veri kurulumunun üzerine inşa edilen bir sisteme sahibiz. Bu sistem sayesinde, kurumlar manuel iş yükü ve bunun getirdiği hata risklerinden korunarak verimliliklerini artırdılar. Bu hamlelerin ardından dünyaya açılmaya karar verdik ve ilk adım olarak StockGround Finansal Analiz Uygulamasını ihraç etmeye başladık. Yeni nesil web tabanlı EquityRT Finansal Analiz Platformumuz şu anda Türkiye’nin yanı sıra başta Güney Afrika, Polonya, Romanya, İngiltere ve ABD olmak üzere yedi farklı ülkede finans profesyonelleri ve üniversiteler tarafından tercih edilmekte" diye anlatıyor.

GÜNEY AFRİKA'DA BÜYÜME PLANLIYOR

Rasyonet olarak her seneki hedeflerinin ihracatı hep iki katına çıkarmak olduğuna da vurgu yapan Barın, “Şu anda ciromuzun yüzde 6-7 gibi oranını ihracattan elde ediyoruz. Geçen yılın sonunda Güney Afrika'da başladığımız bir yatırımımız oldu. Güney Afrika'da Johannesburg Borsası'nın anlık veri dağıtıcısı olduk. Rasyonet çözümleri, son 25 yılında aslında hep gün sonu ve son yıllarda gecikmeli borsa verisi ile çalışmıştı. Çünkü müşteri kitlemiz bunu istiyordu. Ama şimdi Güney Afrika'da anlık veri ve analizleri de sağlıyoruz. Afrika kıtası genelinde çalıştığımız 29 kurum ve bu kurumlarda da yüzden fazla kullanıcımız var. Buradaki hedefimiz 5 yıl içinde kullanıcı sayımızı 2600'e çıkarmak. Haziran ayında anlık veri ekranlarımızın beta kullanımını başlattık. Devamında diğer borsalar için de anlık veri altyapısı ile gelişmiş çözümler sunmayı hedefliyoruz" diye anlatıyor.

KAPSAMLI BİR VERİ ALTYAPISI VAR

Rasyonet olarak, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında faaliyet gösteren ve finansal veri analizi yapan şirketlere, fonlara, aracı kurumlara, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, üniversitelere hizmet verdiklerini belirten Barın, şöyle devam ediyor: "Hedef kitlemiz oldukça geniş; finansal kuruluşlar, yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri, ekonomistler, hisse piyasaları analistleri, üniversiteler ve tabii ki büyük yatırımcılar. Bu profesyonellerin ihtiyaçlarına odaklanarak, hızlı, güvenilir ve entegre çözümler sunuyoruz. Onlara en güncel ve doğru verilere, kolay ve hızlı bir şekilde erişme imkanı sağlayarak, iş yapış süreçlerini iyileştirmelerine ve daha etkili kararlar almalarına yardımcı oluyoruz. Yurt içi piyasa koşullarında, hizmet ve içerik kalitemizle kıyaslandığında, ürün fiyatlarımızın da oldukça makul olduğunu söyleyebilirim. Böylece daha fazla profesyonelin, finansal veri analizinde ve karar verme noktasında işlerini kolaylaştırmasına ve başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlara hizmet sağlıyoruz. Portföy yönetimi şirketleri, aracı kurumlar, bankalar, emeklilik şirketleri ve sigorta şirketleri müşteri bazımızı oluşturuyor. Biz bu kurumlara güvenilir ve kapsamlı veri sağlıyoruz. Sadece yurt içi piyasalar değil aynı zamanda yurt dışı piyasalara ait verileri ortak bir platformdan sunabilmek büyük bir avantaj. Özellikle, risk yönetimi ve portföy yönetimine ilişkin PortfolioBase Entegre Portföy Yönetimi platformumuzla gelen kapsamlı veri altyapısı kullanıcılarımızın hayatını çok kolaylaştırıyor."

"GELECEĞİN ANAHTARI YAPAY ZEKA"

Yapay zeka teknolojilerinin geleceğin iş dünyasının anahtarı olacağının altını çizen Barın, şunları ekliyor: "Tüm dünyada pandemi sonrası dengelerin yeniden kurulduğu, dijitalleşmenin kaçınılmaz hâle geldiği günlerdeyiz. Uzaktan erişim, mobilite, güvenlik ve hız tüm kurumlar için tercih değil zorunluluk haline geldi. Son yıllarda yüksek enflasyon, tedarik zinciri aksaklıkları ve merkez bankalarının sıkılaşma döngüleri ile küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken; dijital çözümlere yatırım, regülasyon teknolojileri ve veri odaklı karar alma süreçleri stratejik olarak önceliklendiriliyor. Bu dönemde ülkemizde yatırımcı sayısındaki artış ile birlikte bireysel yatırımcının finansal piyasalardaki etkinliği de arttı. Sermaye piyasası kurumları hem altyapı yatırımlarıyla hem de kullanıcı deneyimini geliştiren dijital platformlarla yatırımcıları desteklemeye odaklandı. Aynı zamanda ESG kavramı, yatırım kararlarında küresel ölçekte temel bir belirleyiciye dönüştü. FinTech dünyasında ise yapay zekâ, doğal dil işleme, açık bankacılık altyapıları ve kişiselleştirilmiş finansal analiz çözümleri ön plana çıktı. Önümüzdeki dönemde ise yapay zekânın gelişimi paralelinde çeşitlendirilmiş ürün ve çözümler hayatımıza dahil olacak.”