Türkiye, AB’de güzellik pazarını yüzde 16 büyütecek

L’Oréal Türkiye, sektöre yönelik araştırmalarını derleyip ‘Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?’ ile ülkemizdeki güzellik anlayışını ve trendlerini açıkladı.

L’Oréal Türkiye’nin, Ipsos iş birliğiyle güzellik pazarına yönelik birden fazla araştırmayı derleyerek hazırladığı çalışma; cilt bakımı, makyaj ve saç bakımı gibi alanlarda tüketici davranışlarını tespit ederek sektörün geleceğine ışık tutan önemli veriler sunuyor. 16-60 yaş arası kadınlar ile yürütülen çalışma baz alınarak hazırlanan, detaylı tüketici segmenti ve kategori analizleriyle desteklenen raporda, tüketici davranışlarının dinamikleriyle birlikte sektörün büyüme potansiyeli de ele alınıyor.

Bu çalışma güzellik anlayışının bireyselleşmesi, dijitalleşmenin yaşama yansımaları ve sürdürülebilirliğin tüketici davranışlarına etkisi ışığında tüketicilerin güzellik alışkanlıkları ve tutumlarının değişimini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda Türkiye’nin güzellik pazarının büyüme hızına ve erişebileceği yüksek potansiyele vurgu yapıyor.

PAZARA EN BÜYÜK KATKI TÜRKİYE’DEN

2024’te 158 milyar TL’ye ulaşan bu pazarın genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle ivmelenmesinin devam edeceği ve 2025’te Avrupa güzellik pazarının büyümesine en büyük katkıyı yüzde 16 ile Türkiye’nin yapacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki üç yıllık dönemde ise büyümenin tüketici kanalında özellikle gençler (yüzde 45), erkekler (yüzde 30) ve ileri yaş tüketicilerden (yüzde 20); yeni kategorilerden ve ürünlerden, artan ürün sayısı kullanımından geleceği öngörülüyor. Pazarın adet büyümesi yüzde 15’ler seviyesindeki bu rakam yüzde iki oranında büyüyen dünya güzellik pazarının kat be kat üzerinde. Türkiye güzellik pazarına bulunduğu kategorilerdeki yüzde 25’lik pazar payı ile inovasyon, sürdürülebilirlik, teknoloji alanlarında öne çıkan L’Oréal liderlik ediyor.

EN ÇOK MAKYAJ MALZEMESİ ALINIYOR

Çalışma çok çarpıcı veriler içeriyor. Buna göre Türkiye’de güzellik söz konusu olunca kadınlar yedi segmente ayrılıyor. Kadınların yüzde 54’ü güzellik harcamalarının yüzde 83’ünü gerçekleştiriyor. Çalışmaya göre kadınların yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan başladığına, bakımlı olmanın temelinde de sağlıklı bir cildin yattığına inanıyor. Yaşlanma karşıtı ürünlerin kullanımı üç yılda iki kattan fazla artış gösterirken, yılın yaklaşık 3’te 1’inin güneşli olduğu ülkemizde yalnızca 10 kişiden 1’i güneş kremi kullanıyor. Türkiye’de kadınlar güzellik bütçelerinin üçte biri ile en büyük kısmını makyaj ürünlerine ayırırken, ciltte doğal bir görünüm, dudaklarda parıltı, yanaklarda ise ışıltı tercih ediyor.

TÜRKİYE’DE GÜZELLİK HARCAMASI 40 EURO

Türkiye’nin Güzellik Pusulasını yorumlayan L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Türkiye’de kişi başına düşen güzellik harcaması 40 Euro ile düşük seviyelerdeyken, güzellik ürünü kullananlarda kişi başı güzellik harcaması yıllık 196 Euro seviyesine çıkıyor. Avrupa’da bu rakam 339 Euro’ya ulaşıyor. Türkiye güzellik pazarında en büyük payı yüzde 24’ü ile cilt bakımı kategorisi oluşturuyor. Onu sırasıyla saç bakımı, makyaj ve hijyen, parfüm ve saç boyası takip ediyor. Kanal kırımlarında ise hızlı tüketim ürünleri kategorisinin payı yüzde 60’ken, lüks tüketim yüzde 15, dermokozmetik yüzde 10 ve profesyonel ürünler yüzde 5 paya sahip. L’Oréal Türkiye bulunduğu kategorilerde yüzde 25’lik pazar payı ile pazarın lideri konumunda” diye anlatıyor.

KOZMETİK KULLANIM YAŞI DÜŞÜYOR

Ülkemizde özellikle ergenlik yaşının düşmesi ve cilt kusurlarının daha erken yaşlarda başlaması ile güzellik kullanım yaşının düşmesine vurgu yapan Gökçen, çocuk ve gençleri bilinçli kullanım için eğitmenin önemli bir sorumlulukları olduğunun ve cilt bakımına cildin koruyucu bariyerini bozmayan yumuşak köpükler, hassas nemlendiriciler ve cilde zarar vermeyen güneş koruyucularla başlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Çalışmaya göre güzellik ürünleri kullanan kadınların günde 70 dakikaya varan bir süreyi ayna karşısında geçirdiklerinin ortaya çıktığına değinen Gökçen, şöyle devam ediyor: “Türk kadınlarının yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan başladığına, bakımlı olmanın temelinde de sağlıklı bir cildin yattığına inanıyor. Kadınların pandemi döneminde cilt bakımına ilgisinin artmasıyla, kadınlar ciltlerindeki değişiklikleri daha yakından takip ederken, cilt problemleri hakkında daha çok bilgi sahibi oluyor. Hassas cilt oranı son yıllarda yüzde 37’ye ulaşıp iki katına çıkarken, dermatologlara gitme oranı dört katına çıkıyor. Cilt bakım bilincinin artmasıyla birlikte kullanılan ürün sayısı da artıyor. Yaşlanma karşıtı ürünler kullanımında son üç yılda iki katından fazla artış görülürken, son dönemde anti aging ürünlere gençler de ilgi gösteriyor. Güneş kremi kullanımı hala sınırlı kalırken, serum kullanımı kadınların günlük rutinlerine eklenmiş durumda. Özellikle 25 – 34 yaş aralığındaki kadınlar serum kullanmayı daha çok tercih ediyor.”

SAÇ BAKIM KATEGORİSİ GENİŞLEDİ

Öte yandan çalışmaya göre estetik operasyonlara sıcak bakanların oranı yüzde 45’e dayanıyor ve estetik operasyona olan ilgi son dört yılda iki katına çıkmış durumda. Türkiye’de kadınların, güzellik bütçelerinin üçte biri ile en büyük kısmını makyaj kategorisine ayırdıklarından da bahseden Gökçen, şunlar ekliyor: “Kadınlar makyajlarında doğal görünümü tercih ederken, kusurları kapatma ve doğal görünüm makyaj dünyasının temel dinamiklerini şekillendiriyor. Öte yandan Türkiye’de her 10 kadından 8’i, farklı saç sorunlarıyla mücadele ediyor. Saç bakım rutinine giren ürünlerin sayısı artarken şampuan öncesi etkinlik artırıcı ürünler, durulanmayan maske ve durulanan serum gibi farklı kullanımlara sahip ürünler, cilt bakım içeriklerine sahip ürünler ile cam parlaklığında saç görünümü trend olarak göze çarpıyor.”

PAZAR BÜYÜMESİNİN ÖNCÜSÜ Z KUŞAĞI

Z kuşağı olarak adlandırılan genç kadınlar yeniliklere en açık grup. Türkiye, yüzde 15 temsiliyet oranı ile Avrupa’nın en büyük Z jenerasyonu nüfusuna sahip ülkesi olarak öne çıkıyor. Farklı ürünleri denemekten çekinmeyen Z kuşağı, denedikleri yeni ürünleri rutinlerine de ekliyorlar. 3 yıllık büyüme tahminlerinde bu kuşağın büyümeye etkisinin yüzde 45 olarak belirlendiğini dile getiren Gökçen, “Makyaj kategorisindeki satılan her 10 üründen 4’ü Z kuşağı tarafından satın alınıyor. Her 10 genç kadından 7’si cilt temizleme ürünü kullanırken, her iki gençten biri de maske ve peeling ürünlerini rutinlerine eklemiş durumda. Z kuşağının güneş koruyuculara, serumlara, sivilce karşıtı ürünlere ve arındırıcı yüz maskelerine ilgisi her geçen gün artarken, bu grup hala keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel barındırıyor” diye anlatıyor.

Her 10 erkekten 9’u da bir güzellik ürünü kullanıyor. Henüz pazardaki payları yüzde 15 seviyelerinde olsa da önümüzdeki üç yıllık dönemde büyümeye olan katkılarının yüzde 30 civarı olacağı öngörülüyor. Ayrıca her 10 erkekten 7’si bir cilt bakım sorununa sahip ama sadece 2’si cilt bakım ürünü kullanıyor. En çok kullandıkları güzellik ürünleri ise tıraş ürünleri, deodorant, parfüm, saç şekillendiriciler.

VERİLERLE TÜRKİYE’NİN GÜZELLİK PULASI