Türkiye’de spor ürünleri perakendeciliği yıllık yüzde 10 büyüyor

Pandemiyle birlikte hazır giyim sektöründe yaşanan değişiklikler, hayatımızda kalıcı etkiler bıraktı. Tüketicilerin spor ve outdoor ürünlere yönelimi arttı. Takım elbiselerin yerini ‘casual’ tarzı kıyafetler almaya başladı. Artık günümüzde çok yönlü ürünlere yönelim artıyor.

SPX CEO’su Barış Andırınlı, Türkiye’de spor ürünlerine olan talepteki artışa dikkat çekerken, “SPX olarak kendi cirolarımızdan bu durumu görebiliyoruz. Türkiye’de çok sağlıklı veriler olmasa bile yıllık yüzde 10 gibi bir büyüme var. Yıllık 3 milyar dolarlık bir spor ürünleri perakendeciliği pazar büyüklüğü söz konusu. Geçen yıl bu rakam 2,6 milyar dolar civarındaydı. Avrupa’da yıllık büyümeler ise yüzde 4’ler civarında.

92 MİLYON TON TEKSTİL ATIĞI

Türkiye’de kişi başı ayakkabı tüketiminin tahmini olarak 2.6 çift olduğunu ifade eden değinen Barış Andırınlı, bu rakamın gelişmiş ülkelerde yedinin üzerinde olduğunu söyledi. Dünyada yılda yüz milyonlarca çift ayakkabının çöpe atıldığını, 92 milyon ton tekstil atığının ise her sene çöpe gittiği söyleyen Andırınlı, “Tüketicilerin artık dayanıklı ve farklı amaçlarla kullanılacak tarz ürünleri tercih etme oranında bir artış yaşanıyor. İnsanlar daha az ürünle daha fazlasını talep ediyor, spor markaları da bu ihtiyacı birebir karşılayabiliyor. Spor endüstrisinde pandemi sonrasında her yıl 200’den fazla büyük satın alma işlemi gerçekleşiyor. Türkiye’de de köklü kuruluşlar hem satın almalar yoluyla hem de yeni mağazalar açarak spora daha fazla yatırım yapıyor” diye konuştu.

VERGİ YÜKÜ FAZLA

Spor ekonomisi hızla büyürken ayakkabı bunda önemli bir yere sahip. 3 milyar dolarlık pazarın yüzde 60’ı ayakkabı ürünlerine ait. Barış Andırınlı burada da vergi yüküne dikkat çekti ve yurtdışı ile arada fiyat farkı olduğunu kaydetti. Andırınlı, “Türkiye’de ithal ayakkabıda gümrük vergileri yüzde 60 civarında. KDV ile birlikte bu oran yüzde 70’i buluyor. Operasyon ve servis de pahalı. Avrupa’da 100 dolar olan ayakkabı bu nedenle burada 170 dolar” dedi.

MERRELL MARKASINI GETİRDİ

1989’dan bu yana faaliyet gösteren SPX’in bünyesinde 60 mağaza bulunuyor. Franchise markası Woult tarafında ise 20 adet mağaza faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde mağaza yatırımlarına devam edeceklerini dile getiren Andırınlı, bu kapsamda 2026’da 15-20 mağaza açacaklarını ve bu kapsamda 150-200 milyon TL arasında yatırım yapacaklarını söyledi.

Öte yandan koleksiyonlarını her geçen gün yenileyen spor markalarının, günlük hayatta kendilerine daha fazla yer bulduğuna dikkat çeken Andırınlı, “SPX olarak, dünyanın önde gelen outdoor markalarından Merrell’i Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Doğaya, performansa ve yenilikçi tasarıma odaklanan bu global markanın Türkiye’deki ilk mağazasını geçtiğimiz aylarda açtık. SPX mağazalarımızda ve yetkili bayilerimiz aracılığıyla tüketicilerle buluşturduğumuz Merrell ürünlerini, önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.