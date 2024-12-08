Türkiye'deki lüks düğünlerde onun imzası var

İnsan yeteneklerinin farkına varmadığı sürece yaşamı boyunca esen her rüzgârla farklı yöne savruluyor. Önemli olan bunu erken keşfetmekte yatıyor. İşte o zaman içinizdeki enerji yaptıklarınıza ve işinize de yansıyor. KM Event Kurucusu Meltem Beyazıt Tepeler'in girişim yolculuğu da yeteneklerini fark etmesiyle başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra master ve doktorasını da çevre bilimleri üzerine yapıyor Tepeler. Budapeşte'de doktora tezini sunmak için katıldığı bir konferans ise hayatının dönüm noktası oluyor. Etkinlikten ve organizasyondan çok etkilenen Tepeler, asıl yapmak istediğinin bu iş olduğuna karar veriyor. Zor da olsa rotasını bu yöne çevirdiğini söyleyen Tepeler, “Hareketli, iletişimi güçlü biriyim. Sanatla ilgiliyim ve estetik bir bakış açısına da sahibim. O gün Budapeşte'deki ortam benim için bir kırılma noktası oldu. Nasıl bir iş yapmak istediğime, hangi işi yaparsam mutlu olacağıma orada karar verdim. Hayatımı laboratuvarda çalışarak geçirmek istemediğime emin oldum” diye anlatıyor girişimciliğe adım atışını.

NATO’NUN DAVETİNİ ORGANİZE ETTİ

Bu kararının ardından yaşadığı pek çok şey de işinde ilerlemesini sağlıyor. Henüz şirketini bile kurmamışken, ilk olarak dönemin özel televizyonlarından birdeki çocuk programı için büyük bir organizasyon yapıyor. Televizyon kanalında çalışan bir arkadaşı bu organizasyonu ona paslıyor. Tepeler de arkadaşının yüzünü kara çıkarmıyor. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Ardından da pek çok başarılı işte adını duyuruyor. 2004 yılına gelindiğinde ise hayatındaki ikinci kırılma noktasını yaşadığını belirten Tepeler, şunları anlatıyor: “İstanbul'da dünya liderlerinin katıldığı bir NATO daveti yapılacaktı. O daveti almayı çok istiyordum. Gelen davetlilere iki özel organizasyon yapılacaktı. Biri 80 kişilik davetti ve Vitali Hakko’ya verildi. Topkapı Sarayı’nda gerçekleşen 880 kişilik organizasyonu da ben kaptım. Son derece profesyonel bir şekilde de yaptım. O gece Condoleezza Rice’dan George Bush’a kadar pek çok önemli ismi ağırladık. Bundan sonraki en büyük işim ise Papa’nın Patrikane’yi ziyareti sırasındaki özel yemek daveti oldu. Ardından Yunanistan’ın en zengin Vardinogiannis ailesinin vaftiz törenini yaptım. Ardından da pek çok lüks düğün ve davete imza attım.”

3 MİLYAR DOLARLIK BİR SEKTÖR

Tepeler bugün, lüks düğün organizasyonlarının aranılan ismi. Farklı ülkelerden zengin ailelerin görkemli düğünlerinde onun imzası var. Varlıklı ailelerin düğün seramonisine en az 600 bin dolar harcadığına dikkat çeken Tepeler, “Türkiye düğün turizmi anlamında son yıllarda dünyada ciddi bir potansiyele ulaştı. Bu alanda yaklaşık 3 milyar dolarlık bir hacme ulaşıldığını tahmin ediyoruz” diyor.

Başta Suudi Arabistan ve Hindistan olmak üzere son yılların popüler düğün destinasyonları arasında yer alan Türkiye, şimdi de Uzakdoğuluların düğün organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Destinasyon bazlı turizmin Türkiye’deki öncüsü olduklarını vurgulayan Tepeler, “Bu yıl sadece biz, 25'e düğüne ev sahipliği yaptık. Geçen yıl bu rakam daha yüksekti. Önümüzdeki yıl için de şimdiden randevularımız oluşmaya başladı. Geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak Suudiler ve Hintliler İstanbul’da düğün yaparken bu yıl Endonezya ve Filipinler’in de aralarında olduğu Uzakdoğu pazarından talep alıyoruz” diye ekliyor.

TÜRKİYE’NİN ALTERNATİFİ DUBAİ OLDU

Türkiye’nin düğün destinasyonu olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tepeler, İstanbul’un yanı sıra Kapadokya ve Bodrum’un da bu alanda öne çıktığını söylüyor. Ancak bu yıl maliyelerindeki yüzde 60’ları geçen artışlar nedeniyle üstlendikleri yabancı düğün organizasyonlarında düşüş yaşadıklarının altını çizen Tepeler, “Düğün destinasyonlarında Çok pahalı bir algı yarattık. 2024 yılı o nedenle çok iyi geçmedi. Londra ve Paris fiyatındayız. Düğün parasını ödüyor ve üzerine de yüzde 20 KDV ödüyor müşterilerimiz. Dolayısıyla bu vergi oranı bizden vazgeçmelerine neden oluyor. Artan fiyatlar nedeniyle başta Hint düğünleri olmak üzere etkinliklerimizin yüzde 30’unu Dubai’ye kaptırdık. Dubai’de vergi oranı yüzde 5” diye anlatıyor.

ÖZEL DAVETLER DE ORGANİZE EDİYOR

Öte yandan Tepeler, zaman içinde sadece Türkiye’deki değil yurtdışındaki özel davetleri de yapar hale gelmiş durumda. Organizasyon alanındaki tecrübesiyle BAE, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya ve diğer komşu ülkelerde de özel etkinlikler ve düğünler düzenliyor. Tepeler, şöyle devam ediyor: “Örneğin; dünyaca ünlü CEO’lardan oluşan küçük bir grubun Türkiye’de motor üzerinde bir turlarını organize ettik. Rotalarından konaklayacakları yerlere, rehberlik hizmetlerine, ağırlanacakları restoranlardan alışveriş yapacakları mağazalara kadar her detayı bir ayarladık. Çok memnun kalarak döndüler. Son dönemde çok zengin bir kitle için de kültür – sanat turu organize ettik.”

ÜNLÜ 250 ETKİNLİK TASARIMCISI GELDİ

Tepeler, üç yıldır ‘Sofralar Sergisi’ni de organize ediyor. Bu yıl da etkinlik kapsamında dünyaca ünlü 250 etkinlik tasarımcısı ve planlayıcısını 4-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da biraraya getirdi. Tepeler, “Rixos Tersane İstanbul’da 3 gün süren organizasyon kapsamında Türkiye’den 60 otel, ünlü organizatörlerle buluşma imkanı buldu. Bunların hepsi Türkiye’ye etkinlik getirecekler. Her yıl farklı temalarla ülkemizin tanıtımına büyük katkısı olan bir işi üsteleniyoruz ” diye konuşuyor.