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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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“Türkiye küresel bir kilit oyuncu olabilir”

Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşması ile iklim değişikliği risklerini ve fosil yakıt ithaline bağımlılığı azaltacağını söyleyen London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, “Türkiye bu süreçte küresel enerji geçişinde kilit bir oyuncu olma fırsatı kazanıyor” diyor.

17 Kasım 2024 | 23:38
“Türkiye küresel bir kilit oyuncu olabilir”

Küresel enerji sektörü, Paris Anlaşması, COP süreçleri ve Yeşil Mutabakat gibi uluslararası çerçevelerle belirlenen iddialı karbon salımı azaltma hedefleri doğrultusunda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu süreç, yeni fırsatlar sunarken, ciddi riskler de barındırıyor. 

Hükümetler, şirketler, finans kurumları ve uluslararası kuruluşlar, 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak için karmaşık finansal, jeopolitik ve teknolojik zorluklarla karşı karşıya. London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü ile bu kritik süreçte Türkiye’nin performansını ve atılması gereken adımları konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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