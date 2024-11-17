“Türkiye küresel bir kilit oyuncu olabilir”

Küresel enerji sektörü, Paris Anlaşması, COP süreçleri ve Yeşil Mutabakat gibi uluslararası çerçevelerle belirlenen iddialı karbon salımı azaltma hedefleri doğrultusunda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu süreç, yeni fırsatlar sunarken, ciddi riskler de barındırıyor.

Hükümetler, şirketler, finans kurumları ve uluslararası kuruluşlar, 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak için karmaşık finansal, jeopolitik ve teknolojik zorluklarla karşı karşıya. London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü ile bu kritik süreçte Türkiye’nin performansını ve atılması gereken adımları konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.