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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Türkiye lojistikte vites yükseltiyor

Küresel lojistik sektörünün 2025 yılında 11 trilyon doları aşması beklenirken, siyasi gerilimler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve yeşil dönüşüm odaklı politikalar sektörü yeniden şekillendiriyor.

08 Mayıs 2025 | 09:30
Türkiye lojistikte vites yükseltiyor

Bu dönüşümde, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip Türkiye, coğrafi avantajı ve artan yatırım potansiyeliyle bölgesel bir lojistik üssü olma yolunda ilerliyor.

Küresel ticaret koridorlarının yeniden şekillendiği 2025 yılında, lojistik sektörü siyasi gelişmeler, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi gibi farklı dinamiklerin etkisiyle yeni bir döneme giriyor. Pandemi sonrası tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kızıldeniz hattındaki gerilim, taşımacılık rotalarında kalıcı değişimlere yol açarken, Türkiye coğrafi avantajı ve artan yatırım potansiyeliyle bölgesel bir lojistik üssü olma yolunda ilerliyor.

Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay alıyor ve dünyada 11’inci sırada yer alıyor. Hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan sektörün, payını her yıl daha da artırması hedefleniyor. 2024 yılında 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı rakamının 38,9 milyar doları lojistik ve taşımacılık sektörünün çalışmalarıyla gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin, Türkiye’nin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurarak, 2024 yılında 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatını, 2025 yılında 48 milyar dolara, 2028 yılında ise 78 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, stratejik taşıma koridorlarında, lojistik hizmetleri birleştirerek ölçek ekonomilerini büyütmeyi, intermodal taşımacılığı destekleyecek aktarma merkezleri oluşturmayı ve küresel ölçekte lojistik ağlar kurarak tedarik zincirlerini güçlendirmeyi planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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