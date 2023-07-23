Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri

Satın alma ve tedarik liderleri enflasyonun yarattığı maliyet artışları ile geçen 2023 yılında maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularına odaklanıyor.

Satın alma süreçlerinde alternatif senaryolar üzerinde çalışan, değişime uyum sağlayan, tedarikçi ağını esnek tutan ve dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin rekabette öne çıkması bekleniyor.

Belirsizliğin yeni normal olduğu günümüzde pek çok şirket stratejik bir değişimden geçiyor. Şirketlerin satın alma ve

tedarik zinciri departmanları da bu sürecin en önemli oyuncularından biri konumunda.

Kırılan tedarik zinciri, yükselen ham madde fiyatları, kur dengesizliği ve enflasyon gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalan satın alma ve tedarik liderlerinin yönetim kademesindeki önemi giderek artıyor.

Stratejik olarak daha fazla öne çıkan satın alma liderlerini, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi’ listesinde buluşturduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



