ARA
Bist 100
6687,78
0,08%
Bist 100
Dolar/TL
26,9696
0,7735%
Dolar/TL
Euro/TL
30,0064
0,7457%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1127
-0,0301%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1701,13
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri

Satın alma ve tedarik liderleri enflasyonun yarattığı maliyet artışları ile geçen 2023 yılında maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularına odaklanıyor.

23 Temmuz 2023
Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma Lideri

Satın alma ve tedarik liderleri enflasyonun yarattığı maliyet artışları ile geçen 2023 yılında maliyet yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularına odaklanıyor. 

Satın alma süreçlerinde alternatif senaryolar üzerinde çalışan, değişime uyum sağlayan, tedarikçi ağını esnek tutan ve dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin rekabette öne çıkması bekleniyor.

Belirsizliğin yeni normal olduğu günümüzde pek çok şirket stratejik bir değişimden geçiyor. Şirketlerin satın alma ve
tedarik zinciri departmanları da bu sürecin en önemli oyuncularından biri konumunda. 

Kırılan tedarik zinciri, yükselen ham madde fiyatları, kur dengesizliği ve enflasyon gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalan satın alma ve tedarik liderlerinin yönetim kademesindeki önemi giderek artıyor. 

Stratejik olarak daha fazla öne çıkan satın alma liderlerini, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi’ listesinde buluşturduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1701,13 0,37%
  • ALTIN ONS 1961,88 -0,4%
  • BIST 100 6687,78 0,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9696 0,7735%
  • EURO/TURK LIRASI 30,0064 0,7457%
  • EURO/USD 1,1127 -0,0301%
  • INGILIZ STERLINI 1,2853 -0,1123%
  • JAPON YENI 141,838 1,263%
  • KANADA DOLARI 1,32255 0,40426%
  • RUS RUBLESI 91 -0,2182%
Günün En Çok Okunanları
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Güneş paneli teknolojisinde yeni fikir: Yağmur damlalarından elektrik
Güneş paneli teknolojisinde yeni fikir: Yağmur damlalarından elektrik
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Esnaf, turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmesini istiyor
Esnaf, turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmesini istiyor
Bu bahçeden mavi yemiş almak isteyenler ürünleri kendileri topluyor
GERİ
İLERİ
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Güneş paneli teknolojisinde yeni fikir: Yağmur damlalarından elektrik
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)
Güneş paneli teknolojisinde yeni fikir: Yağmur damlalarından elektrik
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: İlk 6 ayda yaşadığımız çok sıra dışıydı
Yaz portföylerinde hangi hisseler yer almalı?
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (17-21 Temmuz 2023)
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Esnaf, turizmde her şey dahil sistemden vazgeçilmesini istiyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL