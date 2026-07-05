Ülkeyi demir ağlarla öreceğiz

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir demir ağı projesiyle ikinci yüzyıla hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yaklaşık 110 milyar dolarlık yeni yatırım yapılarak, ülkenin 2053’e kadar demiryolu ağına 15 bin kilometre ilave edilerek, yaklaşık 28 bin 600 kilometreye ulaşılacak.
Sakarya Arifiye’de meydana gelen hızlandırılmış tren kazası hafızalarımızda tazeliğini korumakla birlikte yüksek hızlı tren ağı genişletilecek. Organize Sanayi Bölgeleri limanlarla buluşturulacak. Yani bu büyüme sadece ray döşenmesi anlamına gelmiyor, Türkiye’nin lojistik altyapısının yeniden şekillendirilmesi, üretim merkezlerinin limanlara bağlanması ve uluslararası ticaret koridorlarının güçlendirilmesiyle çok büyük yatırım fırsatları da doğuyor.
Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor, Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Koridoru ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak kuzey-güney demiryolu koridorları, Türkiye’yi hem üretim hem lojistik anlamında üst lige taşıyabilecek bir proje. Editörümüz Sibel Atik’in araştırma haberini detaylıca okumanızı öneririm.
Şu anki ekonomik konjonktür, bu devasa yatırım planlarının ertelenmesine neden olur mu, bilemiyorum. Ancak bu durumun ekonomi yönetiminin hanesine düşük not olarak düştüğü de aşikar. Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminin üç yıl önce 6 Temmuz 2023’te açıkladığı ‘enflasyona mücadele programı’ üçüncü yılını tamamladı. Aradan geçen üç yılda program yalnızca yüzde 75’lere çıkan yüksek enflasyonla değil, küresel ve yerel ölçekte peş peşe yaşanan siyasi ve ekonomik şoklarla da sınandı. Sonuç mu? Üç yıl önce yüzde 38,2 olan enflasyon bugün yüzde 32 seviyesinde.
Giriş haberinde ekonomi yönetiminin üç yıllık performansına baktık. İş dünyasının temsilcilerinin bundan sonraki süreçte ekonomi politikalarına yönelik beklentilerini derledik.
İş dünyası ne mi diyor? Fiyat istikrarının üretim, yatırım ve ihracatı destekleyecek reformlarla desteklenmesini istiyor. Detaylar giriş haberimizde.
Sağlıkla kalın.