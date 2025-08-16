100 yılı deviren Türk şirketi Avrupa'ya hızlı giriş yaptı

Türkiye’nin 100 yılı deviren sayılı şirketlerinden biri olan Uludağ İçecek, Almanya pazarında önemli adımlar atarak, Avrupa ligine hızlı giriş yaptı. Almanya’da kendi şirketini kurarak Uludağ Gazoz markasının satış dağıtımını yapmaya başladıklarını söyleyen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, “Hedefimiz iki yıl içinde Avrupa’nın en büyük içecek markaları arasında ismimizi duyurmak” diyor.
Ekonomist’in 17 - 30 Ağustos 2025 tarihli sayısından
6,3 milyar TL cirolu şirketin yurt dışında büyüme yolcuğuna liderlik eden Ömer Kızıl, mart ayında yönetim kurulu başkanlığını görevini üstlendi. Dayısı Mehmet Hakkı Erbak’ın Onursal Başkan olduğu şirkette ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olarak liderlik koltuğuna oturan Ömer Kızıl, şirketin Avrupa’daki yeni yapılanmasının yanı sıra Dubai açılımıyla da yurt dışı gelirlerini daha üst noktaya taşımak istediklerini söylüyor.
“Uludağ markasını Dubai’ye de taşıdık”
“Uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda önemli adımlar atan Uludağ İçecek, haziran ortasında Dubai’de dağıtıma başladı ve Körfez Bölgesi’ndeki varlığımızı bu adımla daha da güçlendirmeye hazırlanıyoruz. Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan ve Abu Dhabi’de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four resmi sponsorluğumuz ise, bu stratejik genişlemeyi destekleyen önemli bir adım olarak öne çıktı. Dubai pazarına Uludağ Premium Doğal Maden Suyu ve Uludağ Premium Su ürünleriyle giriş yaptık. Yeni kurduğumuz Uludag Gulf Beverages LLC şirketi aracılığıyla, HORECA segmentinde de yere alıp bölgedeki varlığımızı güçlendireceğiz.”
Şirketin yönetim kademesinde önemli değişim oldu. CEO olarak Levent Kömür yönetimde yer aldı. Ardından siz yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendiniz. Yönetimdeki bu önemli değişimin şirketin büyüme yolculuğuna etkisi ne olacak?
Türkiye’nin aile şirketi olarak önde gelen 100 yıllık markalarından biriyiz. 1912 yılında dedemin babası tarafından kurulan şirketimiz, 2001 yılında yaşadığı zorluğu aşarak bugün sadece Türkiye’de değil, globalde de büyük adımlar atmaya başladı. Doğal kaynak suyu, gazoz, limonata gibi sevilen ürünlerimizi yurt dışına da taşıyoruz. Hedefimiz iki yıl içinde Avrupa’nın en büyük içecek markaları arasında ismimizi duyurmak.
Şirketin yurt dışında büyüme yolculuğundan söz eder misiniz?
Türkiye’nin en büyük içecek ihracatçısı şirketiyiz. Üstelik bu yeni değil. Uludağ markamız bir partner aracılığıyla Almanya’da satılıyordu. Fakat bu yıl, operasyonumuzu kendimiz yürüttük ve bitmiş mamulle pazarda yerimizi aldık. Hollanda’da kutu, Belçika’da pet şişe üretiyoruz. Almanya’da kurduğumuz Uludag GMBH ise satış ve dağıtımı üstlenecek. Bugün ihracatın satışlarımızdaki payı yüzde 25 civarında. Fakat bu yeni yapılanma ile ihracat gelirimizi bambaşka bir noktaya taşıyacağız. Uludağ GMBH şirketinin yanı sıra çok kısa süre önce Dubai’de kurduğumuz Uludağ Körfez şirketimiz ise yeni bir yolculuğa başlıyor.
Yeni yapılanma şirketi hangi noktaya taşıyacak?
Başta Avrupa olmak üzere globalde büyük bir atılıma hazırlanıyoruz. Kurduğumuz şirketle, Almanya’da Uludağ Gazoz’u büyüteceğiz. Yanına belki limonata koyacağız. İçecek sektöründe Uludağ markası, yeni organizasyon yapısıyla global pazarda da kendisine güçlü bir yer açacak. Almanya’da her markette Uludağ Gazoz var. Bu ağımızı kendi şirketimiz üzerinden daha da büyüteceğiz. Avrupa’daki bütün marketlere mal tedariği sağlayarak ilk üç içecek markasından biri olacağız. Biz 1912 yılından beri üretici olarak yer aldığımız içecek işini çok iyi biliyoruz. Marka olarak formüllerimizde pancar şekeri kullanıyoruz, 12 yıldır koruyucu kullanmıyoruz. Bu yenilikçi ve tüketicinin yanında olan yaklaşımımız en büyük farkımız.
Bu yeni yapılanma ne kadarlık bir yatırımla hayata geçiyor?
Bunun için bir rakam vermek doğru olmaz ama Almanya pazarına geçmişten bu yana 300 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptık. Almanya’da reklam ve pazarlama çalışmalarına da hız vereceğiz. Marka bilinirliği daha da artacak. Bildiğiniz gibi uluslararası arenada en büyük organizasyonlardan biri olan EuroLeague Final Four’un resmi sponsorlarından biri olduk. Öyle umuyorum ki 2026 yılında Avrupa’da “Uludağ kim?” diye sorup markamızı merak edecekler. Dubai’de de aynı şekilde ilerleyeceğiz.
Şirketin üretim, ciro ve ihracat açısından bu yıl büyüme hedefi nedir?
Bu yılın ilk altı ayı geçen ile aynı seviyelerde ilerledi, fakat ikinci yarıyı umarım üzerinde kapatırız. Bilindiği gibi Türkiye’de Bursa Yenice ve Uludağ’da iki tesisimiz var. 2025 yılında hizmete aldığımız iki şubemizle Türkiye’deki direkt dağıtım merkezi sayımızı 18’e çıkardık. Avrupa’nın önde gelen entegre içecek üretim tesisimiz Yenice fabrikamızın kapasitesini son teknoloji ile donanmış hat yatırımlarıyla yüzde 35 artırdık. Yine aynı dönemde üç yeni ürünümüzü piyasaya sunduk.
Türkiye’de artan üretim maliyetleri nedeniyle mi yurt dışında şirket kurarak büyümek istiyorsunuz?
Sözünü ettiğim gibi farklı dağıtım şirketleri aracılığıyla zaten biz yıllardır Almanya’dayız. Ama artık kendi operasyonumuzla yer almayı tercih ettik. Yurt dışında büyüme isteğimizin nedeni Türkiye’deki üretim maliyetleri değil, sadece bu zamana denk geldi diyebilirim. Yoksa üretim maliyetleri nedeniyle bu karar alınmadı. Sadece Türkiye değil, Avrupa ve Dubai başta olmak üzere yurtdışında da herkesin bildiği bir marka olma yolculuğu bu. Yurt dışında büyürken Türkiye’ye de yatırım yapmayı ihmal etmedik. 35 milyon Euro Türkiye’deki işlerimiz için yatırım yaptık. Yenice’deki mevcut tesisimizde kapasite artışına gittik.
Enflasyon etkisinin hala yüksek seyrettiği bugünlerde içecek sektörü açısından yılı değerlendirir misiniz?
Nielsen verilerine göre dünyada 2025 yılının ilk çeyreğinde en hızlı büyüyen FMCG kategorisi, içecek oldu. Türkiye’de ise sektör yine aynı dönemde dondurmadan sonra hacimsel olarak yüzde 10 artışla ikinci en hızlı büyüyen sektör. Biz de Uludağ şirketi olarak sektördeki bu büyümeye direkt dağıtım kapasite artışı, inovasyon ve tanıtım yatırımlarıyla katkıda bulunuyor ve hatta öncülük ediyoruz. EuroLeague gibi büyük uluslararası organizasyonlarda markalarımızı öne çıkaran sponsorluklarımız devam ediyor.
“Yeni kuşaklar, hak ederse çalışsın isteriz”
“Ailenin dördüncü kuşak üyesi olarak mart ayında yönetim kurulu başkanlığını üstlendim. CEO’muz Levent Kömür ile de bu işi farklı bir noktaya taşımak lazım diye düşündük. Levent Bey ile EuroLeague’de denk geldik. Önceki CEO’muz Mete Öz yönetim kurulu baş danışmanı oldu ve Levent Kömür de CEO’luk görevini üstlendi. Dedemin babasının kurduğu aile şirketimizi daha da büyütmek vizyonuyla çalışıyoruz. Avrupa’nın içecek sektöründe en büyük üçüncü markası olmasını hayal ediyoruz. Geriden gelecek kuşak da sorumluluk sahibi hissedar olsunlar isteriz. Hak ederlerse onlar da burada çalışsınlar isteriz.”