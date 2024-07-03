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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Ünlü Hint Dr. Pratap'tan 100 Yaşına Kadar Sağlıklı Yaşam Sırları: 10 Öneri

Ayuvedik tıp, wellness ve detoks uzmanı Hint kökenli Dr. Pratap, iki günlük bootcamp'ta sağlıklı ve uzun yaşamak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

03 Temmuz 2024 | 11:51
Ünlü Hint Dr. Pratap'tan 100 Yaşına Kadar Sağlıklı Yaşam Sırları: 10 Öneri

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta Elexsus Hotel'de katıldığım iki günlük 'bootcamp' ta uzmanlık alanı ayuvedik tıp, wellness ve detoks olan Dr. Pratap'ın aktardığı dikkat çekici pek çok bilgi oldu. Örneğin; çok kilolu insanların çoğunda hayatındaki hiçbişeyden vazgeçemeyen bir yapı olduğunu söyleyen Dr. Pratap, "Bu kişilerin hayatlarında boşluk yoktur. Bağımlılıkları vardır, biriktirme durumları vardır, hiçbişeyi atamazlar" diyor. Sağlıklı yaşam için hiçbir zaman geç olmadığını vurgulayan Dr. Pratap, kronik bir hastalık değilse vücudumuzun kendini değişip, toparlayacağını söylüyor ve ekliyor: "Vücudun istediğini verirseniz vücut sağlıklı hale gelir."

"Yaşam Amacınız Olsun"

"Hindu felsefesine göre insanların hayat amacı tektir. O da bir konuda bilgi sahibi olup, onu başka insanlara öğretmektir" diye anlatan Dr. Pratap, sağlıklı ve uzun yaşam için 'yaşam amacı'nın da çok önemli olduğunun altını çiziyor.

"Yüzde 85 Sebze Ağırlıklı Beslenin"

Sebze ağırlıklı beslenme yanlısı olan Dr. Pratap, "Yüzde 85 bitkisel beslenen insanların daha uzun yaşadıklarına yönelik araştırmaların sayısı çok fazla. Haftada bir - iki gün yumurta yiyebilirsiniz. O da hayvansal gıdaya girdiği için her gün tüketilmesini önermiyoruz" diye anlatıyor.

"Vücudun da Arabalar Gibi Yağa İhtiyacı Var"

Sindirimi düzgün olan insanları 'sağlıklı' olarak nitelendiren Dr. Pratap, şöyle devam ediyor: "Nasıl arabanızı bakıma götürdüğünüzde yağlanır. Onun gibi vücudumuzun da yağ alması gerekiyor. Yağ kilo aldırmaz, kötü yağ aldırır. Bunun için doğal zeytinyağı mutlaka tüketilmeli."

Dr. Pratap'tan Sağlıklı ve Uzun Yaşamın 10 Altın Kuralı

100 yaşına kadar yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Hint kökenli Dr. Pratap'ın bizlerle paylaştığı diğer bazı önemli noktalar ise şöyle: 

  1. "Kahvaltı en önemli öğün. Geç kahvaltı en önemli yanlış. Çok fazla yemeniz gerekmiyor. Küçük bir elma bile kahvaltınız olabilir
  2. Mutlaka 8-9 saat uyuyun. Sindirim sistemi çalışmayan insanın uykusu gelmez. Sindirim sistemi iyiyse en geç 22.30 -23.00'te uyur. Uykusuz insanların yüzde 80 kabızlık sorunu vardır. Uykusuzluk obezite getirir.
  3. İdrarınızda ve terinizde koku var mı bu önemli. Koku varsa yediklerinizde ve içtiklerinizde toksit birşey var demektir. Bunlar kendinizi tanımanız için önemli parametrelerdir.
  4. Ne kadar dişiniz varsa o kadar çiğnemeniz lazım. Kimse yemiyor, yutuyor artık.
  5. Saat 14.00-15.00'ten sonra hayvansal gıda yenmesini tavsiye etmiyoruz. Et gibi yiyecekler sindirimi zor olduğu için geç saatte tüketilmemeli.
  6. Asitli içecekten 40 dakika sonra bütün değerleriniz düşüyor. Bu tür içeceklerden uzak durun.
  7. 24 saat açlıktan sonra vücut otofajiye giriyor. Vücut yenileniyor. Haftada bir, ayda bir ne kadar yapabiliyorsa 24 saat açlık yapılmalı. Bunu yapanlarda hastalık ve yaşlanma yüzde 70'e kadar düşüyor.
  8. Sadece tuz oranını değiştirerek insanlar hayatına 5 yıl kazandırabılır.
  9. Dünyada insanların yüzde 97'si hastalıktan ölüyor. Yaşlıktan ölen çok az. Her 7 yaş vücut için bir parametredir. 7/14/ ... gibi. Doğru tekniklerle istersek en az 5 -7 yaş genç tutabiliriz vücudumuzu. Bunu yapmak mümkün.
  10. Öte yandan meyvelerin ise ara öğün olarak tüketilmesi doğrudur"

Dr. Koshlendra Pratap Kimdir?

Hint kökenli Dr. Koshlendra Pratap , Hindistan'da Uttaranchal Eyaleti'nde Himalayiye Ayurvedik Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, Ladun Üniversitesi 'Science of Living’ (Yaşam Bilimi) Programı'nda yüksek lisansını yapmış bir isim. Uzmanlık alanı Ayurvedik Tıp, Wellness ve detoks.
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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