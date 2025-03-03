Vodafone Türkiye çevresel ayak izini azaltıyor

Dijital altyapısı ve akıllı teknolojileriyle toplumu geleceğe bağlarken çevresel ayakizini de azaltmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 mali yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansının ele alındığı “Vodafone Türkiye 2024 ÇSY Raporu”nu yayınladı.

Rapora göre, şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları baz yıl olan 2020’ye göre yüzde 94,59 oranında azalırken, Kapsam 3 emisyonlarında yüzde 72,9 oranında düşüş yaşandı. Enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı önceliklendiren Vodafone, kendi tesislerinde ürettiği 1,19 GWh yenilenebilir elektrikle bir önceki yıla göre üretim kapasitesini yüzde 9,17 artırdı. Şirket, faaliyetleri sonucu oluşan 1.492 ton elektronik atığı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı.

‘KARBON SALIMINDA AZALMA SAĞLANDIK’

Sürdürülebilirliği stratejilerinin ve iş modellerinin merkezine alarak iş yapma biçimlerinin temel parçası haline getirdiklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Toplum ve çevre üzerindeki etkilerimizi en üst düzeyde önemsiyoruz. Herkes için dijital bir gelecek inşa etme vizyonumuz doğrultusunda, dijital dönüşüm projelerimizle işletmelerin verimliliklerini artırıyor, ülkemizin dijital altyapısına katkı sağlarken toplumun tüm kesimlerinin bu gelişimden faydalanabilmesi için çalışıyoruz. Çevresel, Sosyal, Yönetişim başka bir deyişle ÇSY konuları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken ve bir markanın gerek toplum gerekse yatırımcılar nezdindeki değerini belirleyen bir kriter haline gelirken, bu alanda yapılan çalışmaların objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve paylaşılması çok önemli. Biz de faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını değerlendirerek, 2010 yılından bu yana sürdürülebilirlik performansımızı paydaşlarımıza sunuyoruz” diyor.

Her geçen yıl uluslararası standartlar doğrultusunda raporlama becerilerini geliştirdiklerini, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön planda tuttuklarını dile getiren Süel, “Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Toplam karbon salımlarında baz yılımız 2020’ye kıyasla belirgin bir azalma sağladık” diyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILIYOR

Vodafone, yenilenebilir enerji kaynaklarından 658,10 GWh elektrik temin ederek Kapsam 2 emisyonlarını da sıfırladı. Baz istasyonlarının sera gazı yoğunluğu baz yıla göre yüzde 62 oranında azaltılarak 0,41 ton CO2e/petabayt seviyesine çekildi. Şirketin emisyon salımlarının yüzde 44’ünü baz istasyonları, yüzde 36’sını soğutucu gazlar, yüzde 17’sini araç yakıtları oluşturdu.

Enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı önceliklendiren Vodafone Türkiye’nin, enerji yönetim sistemlerini iş modeline entegre ederek sürdürülebilir bir enerji stratejisi izlediğini söyleyen Süel, “Şirketin 2023-2024 mali yılında toplam enerji tüketimi 701,54 GWh olarak gerçekleşti. Baz istasyonlarının enerji yoğunluğu, baz yıl olan 2020’ye kıyasla yüzde 59,87 oranında azaltılarak 0,12 GWh/petabayt seviyesine düşürüldü. Vodafone tesislerinde üretilen 1,19 GWh yenilenebilir elektrikle bir önceki yıla göre üretim kapasitesi yüzde 9,17 artırıldı. Aynı dönemde mobil veri kullanımı yüzde 20 artış göstererek 4.902 petabayt seviyesine ulaştı. Şirketin enerji tüketiminin yüzde 83’ü baz istasyonlarından, yüzde 14’ü teknoloji merkezlerinden, yüzde 3’ü ise ofis binaları ve araç yakıtlarından kaynaklandı” diye anlatıyor.

24 TON ELEKTRONİK ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

E-atıkları azaltmayı hedefleyen ve döngüsellik yaklaşımını benimseyen Vodafone, şebeke kaynaklı elektronik atıklarının tamamını yeniden kullanma, satma veya geri dönüştürme taahhüdünde bulunuyor. Şirket, faaliyetleri sonucu oluşan 1.492 ton e-atığı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı.

Toplam 1.516 ton e-atığın yüzde 98’inin döngüsel ekonomiye ikincil hammadde olarak kazandırıldığını ifade eden Süel, “Bu Atıklar Kod Yazıyor projesiyle bugüne kadar 22 tondan fazla e-atığın geri dönüşümü sağlandı. Bunun yanında, e-atıkların oluşumunu azaltmak ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ikinci el cihaz kampanyası kapsamında 29.513 mobil cihaz yeniden kullanıma uygun hale getirildi” diye ekliyor.

Öte yandan ekosisteminin karbon emisyonlarını azaltmasına destek olan Vodafone, müşterilerinin ve KOBİ'lerin iklim krizine uyum sağlamasını hızlandırmak amacıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileriyle yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Şirket, IoT hizmetleriyle, bir önceki yıla (195.300 ton) oranla ciddi bir artış yakalayarak, müşterilerinin 527.107 ton karbon emisyonunu engellemesine katkı sağladı. Başka bir deyişle, 24 milyon ağacın atmosferden bir yılda tutabileceği karbondioksit miktarıyla eşdeğer bir emisyonun önüne geçildi. Müşteriler için önlenen emisyonlar, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının yüzde 37,7’sini oluşturdu.

DİJİTAL İŞLEM 300 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Vodafone, inovasyonu odağına alarak müşterilerinin iş süreçlerini dijitalleştirmelerine, yeni fırsatlar yaratmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine destek oluyor. ‘Vodafone Yanımda’ uygulamasının ve Vodafone web sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısının 17,6 milyona, dijital işlem ve etkileşim sayısının ise 300 milyonun üzerine çıktığını söyleyen Süle, şöyle devam ediyor: “Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması ‘Vodafone Pay’ ve ön ödemeli alışveriş kartı ‘Vodafone Pay Kart’tan oluşan ‘V-Pay’ ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 6,8 milyona ulaştı. Vodafone Pay uygulaması, 1,1 milyon kayıtlı kullanıcı ve 2,4 milyon indirme sayısı ile finansal teknoloji alanında güçlü bir büyüme sergiliyor.”

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜKSELDİ

Vodafone ayrıca, yetenek yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik, kadının güçlenmesi, gençlerin istihdamı gibi konularda da önemli sonuçlar elde etti. 2023-24 yılında çalışanların yüzde 43’ü kadınlardan oluşurken, işe alımlardaki kadın oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti. Kadın yönetici oranı yüzde 44’e çıktı. Vodafone Vakfı projelerinden ‘Dijital Benim İşim’ kapsamında 20 bin 480 kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri verildi. Eğitimler sonucunda, kadınların dijital okuryazarlık becerilerinde yüzde 50, dijital pazarlama yetkinliklerinde ise yüzde 43 oranında gelişim kaydedildi. Bu projeyle toplam 21 milyon TL değerinde sosyal etki yaratıldı. ‘Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’ kapsamında bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 5.000’den fazla başvuru arasından seçilen 70 genç yetenek şirket bünyesine katıldı.

İLK WEB TABANLI RAPOR

Vodafone, bu yıl ilk web tabanlı raporunu yayınlayarak sürdürülebilirlik raporlamasında erişilebilirliği artırmayı hedefledi. Web tabanlı format, interaktif veri ve içeriklerle daha geniş bir kitleye hızlı ve kolay erişim imkânı sunuyor. Paydaşlar da şirketin sürdürülebilirlik performansına daha etkin bir şekilde ulaşabiliyor. Vodafone ayrıca, raporda ilk kez Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyum tablosunu yayımladı. Bu tablo, şirketin faaliyetlerindeki şeffaflığı artırmanın yanı sıra Türkiye pazarındaki yerel düzenlemelere bağlılığını ve bu alandaki kararlılığını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Raporunda paydaşlarının görüşlerine de yer veren Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisini daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirdi.