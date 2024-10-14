“Yabancı operatörler de enflasyon mağduru”

Antalya’da Manavgat Çolaklı bölgesinde dört oteli olan ve 1500 kişiyi istihdam eden Süral Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Süral, yabancı tur operatörlerinin de Türkiye’deki enflasyondan şikayetçi olduğunu söyledi. Süral, “Geçen hafta tur operatörleriyle toplantı yaptık. Onlar da Türkiye’deki maliyetlerden ve fiyat artışlarından rahatsız. ‘Türkiye artık cazip bir ülke değil’ diyorlar” diye konuşuyor. Mısır’ın şu anda turizmde Türkiye’nin en büyük rakibi haline geldiğine işaret eden Süral, “rakibimiz. Avrupa’ya gidemeyen Ruslar bile Türkiye’ye gelmiyor. Mısır’a, Dubai’ye gidiyorlar” diyor.

"KARLILIĞIN EN DÜŞÜK OLDUĞU SEZON"

Oransal olarak en düşük karlılıkların da bu yıl yaşandığına dikkat çeken Süral, şöyle devam etti:

“Bu sezon iyi geçti, hedeflerimize ulaştık. Ancak maliyetler hesaplarımızın üzerinde gerçekleşiyor. Euro bazında fiyatlarımıza yüzde 28-35 zam yaptığımız halde geçen yıl euro bazında brüt yüzde 38’ler civarında olan karlılığımız yüzde 18’lere geriledi. Net rakam sezon sonunda belli olacak. Bu gidişle gelecek yıl yüzde 5’lere düşecek. Ekonomik gelişmelerden dolayı karlılığın en düşük olduğu sezonu yaşadık” dedi. 2025 yılına ilişkin beklentilerini sorduğumuzda Mehmet Hakan Süral, “Türk işi bütçe yapıyoruz. Ciro hedefi koyuyoruz ama öngörüler yeterli olmuyor. Biraz el yordamıyla gidiyoruz, maliyetlere göre aksiyon alacağız” cevabını verdi.

Süral, yeni yatırım planları olup olmadığına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Babam Süleyman Süral, otelciliğe 1987 yılında Süral Otel ile başladı. Ardından Süral Garden, Süral Saray ve Süral Resort açıldı. Bugüne kadar dört otelle devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı şu anda annem Gülsün Süral yürütüyor. Yeni otel yatırımı yapmayı düşünmüyoruz ama otellerimizi yeniliyoruz. Süral Saray’ı geçen yıl yeniledik. Bölgemizdeki ilk Leed sertifikalı otel olduk. Dört otelimizde 1000’in üzerinde yatak kapasitemiz, 1500 çalışanımız var. Sürekli gelen müşterilerimiz en önemli farklılığımız. 30 yıldır gelen, bizim çocukluğumuzu bilen müşterilerimiz var. Garsonları tanıyorlar, onlara hediye getiriyorlar.”

AVOKADO ÜRETİMİNİ ARTIRACAK

Süral Ailesi’nin turizm dışında tarım ve içecek sektöründe de yatırımları var. Kendi markaları ile hem su hem de bira üreten grubun ayrıca muz, limon ve avakado üretiyor. Gruptaki bu yatırımların başında ise Mehmet Süral’ın kardeşi Murat Süral bulunuyor. Murat Süral, “Şimdi limon hariç narenciye varlığımızı avakadoya çeviriyoruz. Tarımda yatırıma avakado ile devam edeceğiz. Ürünlerimizi online olarak da satacağız” şeklinde konuşuyor.

Otellere aldığı suyun maliyeti yüksek olunca iyi bir kaynak bulup Süral markalı su üretmeye başlayan grup, bira üretimi de yapıyor. Biraya girişin hikayesini Yönetim Kurulu Üyesi Murat Süral, şöyle anlattı:

“Su işine 1998 yılında girdik. O dönemlerde otele suyu biradan pahalıya alıyorduk. Babamı, bizim çocukluğumuzu bilen sürekli müşterimiz olan Almanlar, ‘Su çok güzel, birayı bundan yapın’ diye babamın aklına giriyor. Almanya’daki Huppman adlı çok iyi bir biracıdan know how alıyor babam ve üretime başlıyoruz. Ancak bu alanda ulusal bir satışımız yok, bölgesel bir markayız.”

3500 dekarlık bir alanda tarım yaptıklarına da değinen Murat Süral, özellikle avokado üretiminde büyümeyi planladıklarını anlattı. Süral, şöyle devam etti: “Tarımda ilk narenciye ile başladık. Eskiden döviz bazında iyi kazanç sağlayan bir üründü. Ancak artık insanlar portakal soymaya üşeniyor, suyunu içmek istiyor. Sağlıklı yaşam ve vitamin trendi de olumsuz etkiledi, dünya genelinde narenciye geriledi. Avokadoyu devlet Türkiye’ye getirdi ve belli başlı üreticilere verdi. Babam da onlardan biriydi. Yıllarca nasıl yendiğini bilemediğimiz için kimseye satamadık. Portakal 5 liraysa bir tane avokado 1 liraydı ve kimse almıyordu. Doktorlar önerince ilgi arttı. Biz de şimdi limon hariç narenciye varlığımızı avokadoya çeviriyoruz. Buğday dışında serada muz ve topraksız domates de yetiştiriyoruz ama biz tarımda yatırıma avokado ile devam edeceğiz. Aspendos Farm diye bir şirket kuruyoruz. Ürünlerimizi online olarak da satacağız. Başka üreticilerin ürünlerini de koymayı planlıyoruz.”

