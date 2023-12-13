ARA
Bist 100
7628,6
-1,55%
Bist 100
Dolar/TL
29,0595
0,2197%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3596
0,0992%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0792
-0,0472%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1849,78
0,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Yabancı yatırımcılar kasımda en çok hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

2023 yılının kasım ayında toplamda 726 milyon dolarlık net uluslararası yatırımcı girişi yaşandı. Kasım ayında yabancıların en çok alım ve satım yaptığı hisseler ise şöyle...

13 Aralık 2023
Yabancı yatırımcılar kasımda en çok hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

Borsa İstanbul (BİST) tarafından açıklanan uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’da yapmış olduğu işlem verilerine göre; 2023 yılının kasım ayında toplamda 726 milyon dolarlık net uluslararası yatırımcı girişi yaşandı. Bankacılık hisselerine 2023 Kasım’da 140,9 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Kasım ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım gerçekleştirdiği ilk beş hisse Türk Hava Yolları (THY), Tüpraş, Yapı Kredi Bankası (YKB), Akbank ve Aselsan oldu. Diğer taraftan en çok para çıkışının yaşandığı ilk beş hisse ise Turkcell, Türk Traktör, Enerjisa Enerji, Arçelik ve Migros olarak sıralandı.

2023’ün ilk 11 ayında en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisseler ise sırasıyla Tofaş Oto, Aselsan ve Akbank oldu. Aynı dönemde en çok uluslararası yatırımcı çıkışının yaşandığı hisselerin ise sırasıyla Erdemir, Turkcell ve Sasa Polyester olduğu görülüyor.

 

 

 


 

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1849,78 0,23%
  • ALTIN ONS 1979,89 0,01%
  • BIST 100 7628,6 -1,55%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0595 0,2197%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3596 0,0992%
  • EURO/USD 1,0792 -0,0472%
  • INGILIZ STERLINI 1,25337 -0,28125%
  • JAPON YENI 145,839 0,23%
  • KANADA DOLARI 1,35999 0,05297%
  • RUS RUBLESI 89,8435 -0,3123%
Günün En Çok Okunanları
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
2024'te 2 bin 248 mağaza açmayı planlayan ve giriş bedeli almayan 27 şirket
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru (KBORU) ne zaman borsada işlem görecek?
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) ne zaman borsada işlem görecek?
Çinli e-ticaret devi tahtını kaptırdı
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...
Ticaret Bakanlığı'ndan kargo iade ücreti açıklaması
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL