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Diğer Yazıları

Bu pazar Türkiye'de 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

2025 yılında dünyada 750 milyar dolar, Türkiye’de ise 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülen yapay zeka yatırımlarında artışın hızla devam etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Türkiye, bu konuda sayısız fırsatlar dönemine giriyor.

03 Ocak 2025 | 22:34
Bu pazar Türkiye'de 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Yapay zeka, endüstrileri yeniden şekillendirerek ve olasılıkları yeniden tanımlayarak çağımızın en dönüştürücü teknolojilerinden biri haline geldi. Fortune Business Insights’a göre, küresel yapay zekâ pazar büyüklüğünün 2024 yılında 621 milyar dolara ulaşması, 2025 yılında küresel pazarın yaklaşık 750 milyar doları aşması bekleniyor. Yapay zekanın sağlık, finans, üretim, perakende başta olmak üzere pek çok sektörü etkileyeceği öngörülüyor.

Crunchbase’in verilerine göre ise yapay zeka girişimlerine küresel finansman, birinci çeyrekte 11,4 milyar dolar ve ikinci çeyrekte 24,1 milyar olarak kayda geçti. Yapay zeka şirketleri üçüncü çeyrekte 18,9 milyar dolar topladı. Bu rakam, tüm girişim fonlarının yüzde 28’ini temsil ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
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Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
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