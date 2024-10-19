30'dan fazla ülkeye yazılım ihraç eden Bimser, gelirini ikiye katlamayı hedefliyor

1998 yılında yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan ve bilgi teknolojileri alanında yazılım çözümleri üretmek üzere bir araya gelen kişilerle yolculuğuna başlayan Bimser, büyüme hikayesine globalleşme atağıyla devam ediyor. Bugün enerjiden tekstile, otomotivden savunma sanayine, medyadan gıdaya kadar hemen hemen tüm sektörlerden müşterisi olan ve ürünleri dünya genelinde 2 binden fazla şirkette profesyoneller tarafından kullanılan şirketin 1 milyonun üzerinde de lisanslı kullanıcısı bulunuyor.

Yazılımlarını bugüne kadar 33’ten fazla ülkeye ihraç eden Bimser’in 2017’de hayata geçirdiği New York ve Dubai ofisleri de bu gelişimin devamı niteliğinde. Bu yıl özellikle ABD, Ortadoğu ve Azerbaycan merkezli Türk Cumhuriyetleri’nin olduğu coğrafyalarda hızlı bir büyüme kaydeden şirket, özellikle ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde güçlü iş ortaklıklarına da imza attı.

“Şirketlere rekabet avantajı sağlıyoruz”

Uzun yıllardan beri farklı ölçekteki ve sektördeki firmalara yönelik olan yazılım paketlerinden üzerinde çeşitli iş uygulamalarının tasarlanabileceği çözüm geliştirme platformuna kadar, birbiriyle ve başka ürünlerle entegre çalışabilen, geniş bir ürün yelpazesini kullanıcılarına sunan Bimser’in yazılım ürünlerinin tamamı Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor.

Bimser CEO’su Murat Atıcı; ‘Synergy’, ‘eBA’, ‘QDMS’, ‘BEAM’, ‘Ensemble’ ve ‘QGRC’ yazılım ürünleriyle Türkiye’deki şirketlerin dijitalleşmesinde ve rekabet güçlerinin artmasında önemli bir rol oynadıklarını söylüyor. Atıcı; özellikle iş akışı ve doküman yönetimi, süreç ve performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yönetimi, varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi alanlarında sundukları çözümlerin, sağladığı verimlilikle şirketlere rekabet avantajı ve başarı getirdiğinin de altını çiziyor.

Gelirleri ikiye katlamayı hedefliyor

Her geçen gün hızla gelişen yapay zekâ teknolojisi tüm dünyayı dönüştürüyor. Dijitalleşmedeki ezberleri değiştiren devrim niteliğindeki bu teknoloji, artık yeni bir ekonomi dili de oluşturuyor.

Murat Atıcı; son 25 yıl boyunca Türkiye’deki önemli şirketlerin dijitalleşme hikâyelerine öncülük ettikleri, şimdi de şirketlerin yapay zekâya geçiş süreçlerinde çözüm sağladıkları bilgisini veriyor. Yapay zekâya yaptıkları yatırımlarla ve geliştirdikleri yazılımlarla şirketlerin dijitalleşme hikayelerini farklı bir boyuta taşıdıklarını kaydeden Atıcı; “Böylece kendi hikayemizi de yeniden yazıyoruz” diyor. Öyle ki bu yıl için ciddi bir büyüme planlayan Bimser, 12 milyon dolarlık cirosunu bu yılın sonunda TL bazında ikiye katlamayı hedefliyor.

Cironun yüzde 15’i AR-GE’ye

Yatırımlarını aralıksız sürdürmeyi hedefleyen Bimser, her yıl cirosunun yüzde 10-15’ini de AR-GE’ye ayırıyor. Şirketin 220 çalışanı var ve bunların yüzde 80’i yazılımcı ve teknik destek sağlayan çalışanlardan oluşuyor.

Dünyada artık yapay zekâ ekonomisinin konuşulduğunu değinen Murat Atıcı, Bimser’in de bu yıl en büyük odağının yapay zekâ olduğunu vurguluyor. Atıcı; “Çalışma arkadaşlarımız yapay zekâyı ürünlerimize entegre eden projeler üzerinde çalışıyor. Örneğin low code (az kod) ürünümüz olan Synergy’de sunduğumuz yapay zekâ olanaklarını daha da güçlendirip müşterilerimize yeni açılımlar sağlıyoruz” diyor.

İhracatın payını artıracak

Bimser açısından 2024 yılının dokuz aylık dönemi başarıyla geride kaldı. Murat Atıcı; bu yıl için ciroyu TL bazında ikiye katlama ve gelirlerin yüzde 20’sini ihracattan sağlama hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerinin ve bu hedeflere ulaşacaklarını öngördüklerinin altını çiziyor. Bimser’in Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya 30’un üzerinde ülkeye yazılım ihracatı yaptığına işaret eden Atıcı, şöyle devam ediyor: “Globalleşme adımlarımız kapsamında ABD’de New York’ta, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Dubai’de birer ofisimiz var.

Hem ofislerimizi büyütmek hem de sayısını artırmak da planlarımız arasında yer alıyor. Güçlü büyümemize bir diğer katkı da buradan geliyor. Geçen yıl ciromuzun yüzde 10’unu ihracattan sağlarken bu pazarlardaki hızlı büyümemiz sayesinde bu oranı yüzde 20’ye taşımayı, 2025 yıl sonunda ise yüzde 30 seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz.”

Afrika pazarı yakın markajda

Bimser, mevcut pazarlarında büyüme atağına devam ederken radarına yeni ülkeleri de almış durumda. ABD, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde büyüme hikayelerinin 2025’te de güçlü bir şekilde devam edeceğini öngören Murat Atıcı, Afrika pazarını da yakın markaja aldıkları bilgisini veriyor.

Afrika’nın hem yazılım açısından çok bakir hem de rekabetin ve özellikle de kurumsal rekabetin nispeten az olduğu bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Murat Atıcı, ilk etapta Güney Afrika’ya odaklanacaklarını da aktarıyor. Atıcı, “Halihazırda burada çalıştığımız şirketler çok sınırlı. Biz bu pazarda güçlü bir büyüme yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. O nedenle de buraya yönelik incelemelerimiz devam ediyor” diye konuşuyor.

Bimser, ürünleriyle nasıl çözümler sunuyor?

Bimser CEO’su Murat Atıcı; Bimser’in yazılım ürünleriyle sunduğu çözümler konusunda şu bilgileri veriyor: