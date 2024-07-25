“Yatırım yapma iştahımız yüksek”

Ekonomi politikalarında istikrar ile çıkış için cazip bir ortam oluşmaya başladığını düşünen şirket ortakları Ahmet Faralyalı ve Murat Erkurt, “Yeni fon ile birlikte yatırım yapma iştahımız da yüksek” diyor.

Ahmet Faralyalı ve Murat Erkurt tarafından 2010’da kurulan Mediterra Capital, bugüne kadar iki fon hayata geçirdi. Üçüncü fon da kuruluş sürecinde. İlk iki fonda 165 milyon Euro büyüklükle sekizer şirkete yatırım yapıldı.

Yatırım yapılan şirketlerin aldığı şirketlerle birlikte bu sayı 20’ye ulaştı ve her iki fonda da yatırım büyüklüğü 200 milyon Euro’yu geçti.

Hayata geçmekte olan üçüncü fonda da 165 milyon Euro bir fon büyüklüğüyle sekiz şirkete yatırım yapılması hedefleniyor.

Mediterra Kurucu Orağı Ahmet Faralyalı ve Murat Erkurt ile şirketin yeni dönem ajandasını ve Türkiye yatırım ortamını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.