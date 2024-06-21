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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Yatırımcının yeni limanı GYF’ler olacak

Yüksek fiyatlar nedeniyle gayrimenkule ulaşımın zorlaşması alternatif yatırım araçlarını öne çıkarıyor.

21 Haziran 2024 | 13:15
Yatırımcının yeni limanı GYF’ler olacak

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi 2023’te yıllık yüzde 75, son üç yılda ise yüzde 650 arttı. Yeni Konut Fiyat Endeksi ise Türkiye genelinde son üç yılda yüzde 680 yükseldi. Bu sebeple gayrimenkule ulaşmakta zorlanan yatırımcı için Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bireysel birikimiyle AVM’ye, otele ya da gayrimenkul projelerinden bağımsız bir bölüme sahip olamayacak kişilerin, GYF’ler sayesinde bu varlıkların sağladığı gelirden pay almaları mümkün olabiliyor.

GYF tebliği 2014’te çıkmasına rağmen, GYF’ler son iki yılda olması gereken talebi ve büyüklüğü gördü.

2022’de ihraç edilen 95 adet GYF’nin büyüklüğü yaklaşık 29,2 milyar TL iken 2023’te ihraç edilen 134 adet GYF ile yönetilen portföy büyüklüğü yüzde 133 artışla yaklaşık 68 milyar TL’ ye ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
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Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
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