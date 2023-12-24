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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yeni bir destekleme üzerine çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sorularımızı yanıtladı.

24 Aralık 2023
Yeni bir destekleme üzerine çalışıyoruz

Bakanlık olarak 92 binden fazla projeye 94 milyar TL hibe sağladıklarını ve 264 bin kişiye yeni istihdam alanı oluşturduklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kalite ve verimlilik odaklı yeni bir destekleme modeli üzerinde çalışıyoruz” diyor.

Dünyamızı son dönemde derinden etkileyen ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğinin önemini artırdı.

Pandemi ve coğrafyamızdaki çatışmalar da gıda milliyetçiliğini tetikledi. Bütün bu ve benzeri gelişmeler gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak etkin bir planlama sürecini zorunlu hale getirdi.

Bu kapsamda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Tarım ve Orman Bakanlığı da politikalarını kayıtlılık, kalite, verimlilik, yatırım ve sürdürülebilirlik olmak üzere beş eksen üzerinde şekillendirdi. 
Bu amaçla, 5488 ve 5403 sayılı kanunlarda değişiklik yapılarak üretim planlaması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık ve işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması ile yeni normallere göre politikalar oluşturuldu.

“Böylece arz güvenliğimizin sürdürülebilirliği sağlanacak, üreticilerimizin gelir düzeyi artırılacak ve ekonomimiz daha da güçlenecek. Bu doğrultuda sabırla ve titizlikle üzerinde çalıştığımız büyük reformları hayata geçirerek adeta sessiz bir devrim gerçekleştiriyoruz” diye konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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