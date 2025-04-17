Yeni dinamikler markaları dönüştürüyor

Günümüzde markaların başarılı olabilmesi için değişim ve yenilik şart. Pazar dinamikleri, tüketici beklentileri, teknolojik gelişmeler ve kültürel değişimler, markaları dönüşüm sürecine sokuyor. Sodexo da dönüşüme ‘evet’ diyen şirketlerden.

Ekonomist’in 30 Mart - 12 Nisan 2025 tarihli sayısından

Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir sektörüne yön veren markalardan olan Sodexo, 2024 yılında böyle bir yolculuğa çıktı. Çalışan deneyimini işinin merkezine alarak bir ‘HR-tech’ markası olmak üzere Pluxee’ye dönüştü. Bu değişim, vizyon ve misyonundan ürün ve hizmetlerine, tüketiciye dokunduğu her bir temas noktasına kadar oldukça kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Yeni marka kimliğiyle birlikte, çalışanı ve çalışan deneyimini hep odağında tutarak gıda, yemek, ulaşım ve hediye gibi pek çok alanda sunduğu ürün ve hizmetlerin kapsamı genişledi.

Bu dönüşümün en büyük nedenlerinden biri, özellikle pandemi sonrası radikal bir biçimde dönüşen iş dünyası ve her geçen gün değişen çalışan beklentileri oldu. Bu dönemde birçok yeniliği hayata geçirdiklerini söyleyen Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, “Tüm bu dönüşüm süreci, organizasyonumuzu daha güçlü bir noktaya taşıdı. Küresel finansal sonuçlarımız da bunu doğrular nitelikte. 2024’te globalde yüzde 18,6 organik gelir büyümesi elde ettik” diyor.

WOMEN IN TECH İLE İŞ BİRLİĞİ

Pluxee Türkiye’de pozitif sosyal etki yaratmanın ana hedefleri olduğunu söyleyen Özcan, “İşveren ve çalışanlara dokunan ürün ve hizmetlerimiz yanı sıra istihdama da katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız arasında kadın çalışan istihdamını artırma ve kadınları kariyer yolculuklarında destekleme hedefi bizler için önem taşıyor. 2024’te de bu yönde çalışmalar gerçekleştiren YenidenBiz, UpSchool, Esas Sosyal, Sales Network, Wspark gibi STK’larla iş birliklerimizi sürdürdük” diye anlatıyor.

Türkiye’de erkek çalışan sayısının yüksek olduğu IT ve satış alanlarında kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik hayata geçirdikleri inisiyatif ile değerli sonuçlar elde etmeye devam ettiklerinden de söz eden Özcan, “Ayrıca kadın çalışanların teknoloji ve dijitalleşme alanlarında desteklemek, STEM alanlarında kadın çalışan temsiliyetini artırmak adına küresel olarak ‘Women in Tech’ kuruluşu ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz” diyor.

KOBİ SEGMENTİNDE BÜYÜME

Bugün 29 ülkede 5 bin çalışanı ile 37 milyon tüketiciye ulaşan Pluxee ekosisteminde Türkiye büyük bir öneme sahip. Gelinen noktada Türkiye’de her gün 1,5 milyon çalışanın gündelik yaşamının bir parçası olduklarını belirten Özcan, şöyle devam ediyor: “Sektörümüzün en geniş üye ağına sahip markasıyız. Bugün kullanıcılarımız 63 bini online olmak üzere 120 bin noktada ürün ve hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Bu ağı genişletmeyi hedefliyoruz. Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ekosistemimiz için oluşturduğumuz sosyal ve ekonomik faydayı artırmak istiyoruz. 2025 ile birlikte üç yıl içerisinde KOBİ segmentinde dört kat büyüme hedefliyoruz. Bu yöndeki yatırımlarımızla ayrıca 50 bin kişilik dolaylı bir istihdam yaratma amacımız bulunuyor.”