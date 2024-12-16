Yeni koleksiyonunu ‘reels dizisi’ ile tanıttı

Dijital pazarlamanın yükselişi markaları, yeni nesil pazarlama araçlarını en etkili şekilde kullanamaya yönlendiriyor. Son olarak mücevher markası Çilek Konsept, bu alanda yaratıcı bir işe imza attı. ‘Bee Mine Koleksiyonu’nu dikey drama şekilde çektiği ‘İyi Olan Kazansın’ isimli Reels dizisi ile tanıtan marka, Türkiye’de ‘ilk’ olan bu projesi ile pazarlama dünyasına da bir yenilik kazandırdı.

Dijital pazarlama, hızla gelişen ve değişen bir alan. Her geçen gün yeni araçlar ve teknolojiler, markaların hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu dünyada öne çıkan sosyal medya ise, markaların kitleleriyle etkileşime geçmek için yararlandıkları en etkili platformların başında geliyor. Sosyal medya platformları, markaların hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlamak için sürekli olarak yeni özellikler sunuyor. Özellikle de Instagram Reels, kısa videolar aracılığıyla etkili bir şekilde içerik oluşturmanın en popüler yollarından biri haline gelmiş durumda.

Peki Reels’in etkinliği nereden geliyor?

Şöyle ki Reels, Instagram’ın keşfet bölümünde geniş bir kitleye ulaşıyor. Algoritmalar, Reels içeriğini genellikle diğer içerik türlerine göre daha fazla ön plana çıkarıyor. Bu da markaların daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Yaratıcılığı ve eğlenceli içerikleri teşvik eden Reels, organik erişim sağlamanın da etkili bir yolu. Öte yandan kısa videolar, hikaye anlatımında da güçlü bir araç. Markalar, Reels ile kısa sürede etkili bir mesaj verebiliyor. Ürün tanıtımları, müşteri yorumları, özel tekliflerin duyurulması gibi birçok yaratıcı fikri Reels ile sunabiliyorlar.

REELS DİZİ İLE TANITIM

Çilek Konsept, Reels’ın hikaye anlatımındaki gücünü yerinde kullanan bir marka. Kuyumculuk sektöründe 50 yıllık bir geçmişe sahip olan, Türkiye’nin yanı sıra Balkan ülkeleri ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupa’da da tüketicilerle buluşan marka, ‘Bee Mine Koleksiyonu’nu bir Reels dizi ile tanıtma yoluna gitti. Markanın ‘İyi Olan Kazansın’ isimli dizisi, inovatif bir yaklaşımla sosyal medya platformlarında yayınlanmaya başladı. Mobil platformlara uygun şekilde ‘Dikey Drama’ teknolojisi kullanılarak çekilen dizi, Türkiye’de türünün ilk ve tek örneği olmasının yanı sıra pazarlama dünyasına da yepyeni bir vizyon kazandırıyor.

DİKEY DRAMANIN İLK ÖRNEĞİ

Yarım yüzyılı aşkın birikimleriyle imalattan satışa, güçlü bir marka mirasına sahip olduklarını belirten Çilek Konsept Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çilek, “Bir yandan geleneksel ve modern bakış açılarını harmanlarken, bir yandan da biriktirdiğimiz hikayeleri mücevherlerimize aktarıyoruz. Her tasarımımızın bir hikayesi var. ‘Bee Mine’ koleksiyonumuzda, ilhamımızı kraliçe arının zarafeti ve üretkenliğinden alıyoruz. Koleksiyonu, hedef kitlemize ulaştırabilmek adına, Live Consulting Academy ve Relaive Marketing Consultancy Kurucusu Sinan Ergin’in yenilikçi ve sınırları zorlayan fikri dikey dramayı tercih ettik. Önerisi sayesinde ülkemizde dijital dünyada bir ilke imza attık” diye anlatıyor.