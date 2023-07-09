Yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız

Bu yıl 35 milyar TL konsolide ciroya ulaşmayı planlayan Yaşar Holding, güneş enerjisi alanında tarla kurmaya hazırlanıyor.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yenilenebilir enerjiye yatırımın grup için stratejik bir hedef olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Yaşar Holding, yenilenebilir enerji sektöründe yatırım planlıyor. Grup şirketlerinde 3 megavatı aşan güneş enerjisi yatırımını devreye alan grup, sanayideki gücünü enerji sektörüne de aktaracak.

Kurucu Selçuk Yaşar’ın şubat ayında vefatının ardından aynı vizyonla yatırımlara devam edeceklerini aktaran Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yenilenebilir enerji sektörünü stratejik bir alan olarak gördüklerini belirtiyor. Feyhan Yaşar, grubun yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.