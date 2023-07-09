ARA
Bist 100
6187,09
0,75%
Bist 100
Dolar/TL
26,0625
-0,0836%
Dolar/TL
Euro/TL
28,5906
0,6407%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,097
0,7453%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1613,66
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yenilenebilir enerjiye yatırımın grup için stratejik bir hedef olduğunu söylüyor.

09 Temmuz 2023
Yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağız

Bu yıl 35 milyar TL konsolide ciroya ulaşmayı planlayan Yaşar Holding, güneş enerjisi alanında tarla kurmaya hazırlanıyor. 

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yenilenebilir enerjiye yatırımın grup için stratejik bir hedef olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Yaşar Holding, yenilenebilir enerji sektöründe yatırım planlıyor. Grup şirketlerinde 3 megavatı aşan güneş enerjisi yatırımını devreye alan grup, sanayideki gücünü enerji sektörüne de aktaracak. 

Kurucu Selçuk Yaşar’ın şubat ayında vefatının ardından aynı vizyonla yatırımlara devam edeceklerini aktaran Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yenilenebilir enerji sektörünü stratejik bir alan olarak gördüklerini belirtiyor.  Feyhan Yaşar, grubun yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1613,66 0,69%
  • ALTIN ONS 1925,89 0,79%
  • BIST 100 6187,09 0,75%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0625 -0,0836%
  • EURO/TURK LIRASI 28,5906 0,6407%
  • EURO/USD 1,097 0,7453%
  • INGILIZ STERLINI 1,28415 0,79631%
  • JAPON YENI 142,129 -1,349%
  • KANADA DOLARI 1,32785 -0,70182%
  • RUS RUBLESI 91,26 0,0109%
Günün En Çok Okunanları
Ne sedan, ne hatchback: Tercih değişiyor, fark açılıyor...
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
Okulların açılma tarihi belli oldu: MEB takvim paylaştı
GERİ
İLERİ
Ne sedan, ne hatchback: Tercih değişiyor, fark açılıyor...
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Threads'in 48 saatte ulaştığı muazzam rakam neden endişe verici olabilir?
BIST 100'de bu hafta en çok artan 3 hisse (3-7 Temmuz)
Memur, emekli maaşı, MTV, kira.. Teklif Komisyon'da kabul edildi
Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseltildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL