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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yerel marka elçileriyle çalışmayı sürdürecek

Optik sektörünün küresel oyuncusu İtalyan Safilo, 30 yıldır Türkiye faaliyet gösterdiği Türkiye’de yerel marka elçileriyle yol alıyor. Voleybolcu Melissa Vargas ve oyuncu Hakan Kurtaş ile işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Safilo Group CEO’su Angelo Trocchia, “Yerel yetenekler ve işbirlikleriyle güçlü planlamalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diyor.

15 Nisan 2025 | 12:53
Yerel marka elçileriyle çalışmayı sürdürecek

‘Dünyayı en iyi haliyle gör’ mottosuyla ilerleyen İtalyan Safilo, 90 yılı aşkın bir süredir güneş gözlükleri, reçeteli çerçeveler, dış mekan gözlükleri, gözlükler ve kasklar yaratan, üreten ve dağıtan gözlük endüstrisinde küresel bir oyuncu. 

Padua, Milano, New York, Hong Kong ve Portland'da bulunan prestijli tasarım stüdyolarındaki Ar-Ge laboratuvarlarından çıkan ürünler Safilo Group’un 40 ülkedeki iştirakleri ve 70 ülkedeki 50'den fazla ortağı ile göz bakım perakendecileri, zincirler, büyük mağazalar, özel perakendeciler, butikler, duty free mağazaları ve spor malzemeleri mağazaları dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 100 bin satış noktasıyla tüketicilere ulaşıyor.  

Geçmişi 1878 yılında dayanan İtalya’nın ilk gözlük camı ve çerçevesi üreticisi olan Guglielmo Tabacchi'nin İtalya'nın Calalzo di Cadore kentindeki tesislerin satın alan Safilo, bu satın almanın ardından sektördeki en uzun soluklu gözlük üreticisi konumuna gelmiş bulunuyor. Yaklaşık 30 yıldır Türkiye pazarında distribütörler aracılığıyla çalıştıklarını, 2015 yılından itibaren de kendi organizasyonlarını kurarak faaliyet gösterdiklerini belirten Safilo Group CEO’su Angelo Trocchia, “Türkiye’de dünyaca ünlü 20 markanın distribütörlüğünü yapıyoruz. Carrera, Polaroid, David Beckham, Tommy Hilfiger ve Boss Group, pazarlama yatırımlarını artırdığımız ve yerel marka elçileriyle etkili işbirlikleri başlattığımız Türkiye'deki lider markalarımız” diyor.

LOKAL MARKA ELÇİLERİ KULLANIYOR

Geçtiğimiz yıl Tommy Hilfiger markalarının marka elçisi olarak Türk voleybolunun yükselen yıldızı Melissa Vargas’ı seçtiklerini, Carrera markaları için de oyuncu Hakan Kurtaş ile işbirliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Trocchia, “Her iki ortaklık da mükemmel sonuçlar getirdi.  2025 yılında yerel yetenekler ve işbirlikleriyle güçlü planlamalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’deki tüketicilerden yıllar içinde artan bir ilgi gördük. Bu da bizi Türkiye pazarı konusunda heyecanlandırıyor. Bu bağlamda yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, artan sayıda yerel marka elçisiyle işbirliği yapıyor ve organizasyonumuzu genişletiyoruz” diye anlatıyor. 

3D TEKNOLOJİS İLE İNOVATİF GÖZLÜKLER

Grubun ana markaları Carrera, Smith, Polaroid ve Blenders Eyewear. Mayıs 2024'te Eyewear by David Beckham kalıcı bir lisans haline gelerek son yılların en başarılı gözlük markalarından birini Safilo'nun portföyüne katmış oldu. Tommy Hilfiger, Juicy Couture, Fossil, BOSS, HUGO, Moschino, Levi's, Missoni ve Marc Jacobs, Etro ve Stuart Weitzman ile lisans anlaşmaları olan grup, son dönemde 3D teknolojisini kullanarak geliştirdiği inovatif gözlüklerle adından söz ettiriyor. 

Bu teknoloji ile Smith I/O MAG Imprint 3D gözlüğünü piyasaya çıkarmaya hazırlandıklarını söyleyen Trocchia, “Bu kişiye özel üretilen ilk gözlük olacak. Bu kar gözlüğü, bir kişinin yüzünün özelliklerine göre üretiliyor. Sektörde öne çıkan diğer teknolojik modelimiz ise Carrera’nın akıllı gözlükleri olacak” diyor. 

Safilo dijital dönüşüm stratejisiyle sektör öne çıkıyor. Padova ve Portland’taki dijital merkezlerinde geliştirilen teknolojilerle müşteri deneyimini üst seviyeye taşımaya odaklanan şirket, AR-GE departmanında, yapay zekâ destekli sistemlerle yeni tasarımlar geliştiriyor ve ürün fonksiyonelliğini artırıyor.

ENGELLİ SPORCULARA DESTEK

Şirket, 2022 yılından bu yana, iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması ve okyanusların sürdürülebilirliği konularında faaliyet gösteren global “The Fashion Pact” oluşumunun bir üyesi. 2024 yılında, karbon salımını azaltma stratejilerini hazırladıklarını belirten Trocchia, “SBTi tarafından onaylanan Scope 1, 2 ve 3 hedeflerine uygun şekilde, yüzde 95 oranında yenilenebilir enerji kullanımına ulaştık. Bu sayede 2023’e kıyasla Scope 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 19’luk bir azalma sağladık. Sürdürülebilir materyallerden üretilen koleksiyon oranımızı yüzde 17’den yüzde 23’e çıkardık. 2025 Mart ayında, 22 yıldır sürdürdüğümüz Special Olympics iş birliğimizi 2027’ye kadar uzattık. Bu projeyle, zihinsel engelli sporculara yönelik sağlık ve göz bakımı desteğini sürdürüyoruz” diye anlatıyor. 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
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