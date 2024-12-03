Yerel üreticiler ile tüketicileri buluşturuyor

AnatoliaBazaars.Com; kurumsal hayatta 25 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan yönetim ekibi ile Türkiye’de organik sektöründeki ilk projelere imza atan bir ekibin ortak aklının ürünü… Temelleri 2023 yılı ortalarında atılan ve Mart 2024’de faaliyete başlayan AnatoliaBazaars.Com; gastronomiden kişisel bakıma, el sanatlarından dekorasyona kadar pek çok ürünün satıldığı bir pazaryeri platformu. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerin ürünlerinin doğrudan tüketicilerin adreslerine teslim edilmesini sağladıklarını belirten platform kurucu ortağı Kemal Çolak, “Web sitemizde 350 üreticinin özel seçki 499 ürünü sergileniyor. Bu sayıyı 2025’in ilk altı ayında 999’a çıkarmayı planlıyoruz. Geleneksel, iyi tarım ve organik üretim yöntemlerini tercih eden, bütünleşik bir bakış açısıyla, kimyasal gübre ve zararlı pestisitlerden uzak duran üreticiler ile çalışıyoruz” diyor.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

350 çözüm ortağı var

AnatoliaBazaars.Com ailesi olarak sürdürülebilirlik ve adil ticaret ilkelerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Çolak, “Gıda ürünleri, doğal, iyi tarım ve organik kaynaklardan elde edilmiş olup, sağlıklı yaşamı destekleyen seçenekler sunuyor. Müşterilerimiz, sağlıklı ve güvenilir ürünlere kolay erişme imkanının yanı sıra, kadın kooperatifleri, genç girişimci ve yerel üreticilerin desteklendiği bir ticaret ekosistemine de katkıda bulunuyorlar. Tüm bölgelerden 30’u aşkın kadın kooperatifi ile doğrudan, 22 tanesi ile de proje bazlı iş birliklerimiz mevcut. Genç ve yerel üreticileri de dahil ettiğimizde 350 kadar çözüm ortağı ile çalışıyoruz” diye anlatıyor.

Bir çatı platformu

AnatoliaBazaars.Com, tüm kadın kooperatifleri ve duyarlı üreticilerin yöresel ürün, lezzet ve coğrafi işaretli mamullerini doğrudan kendi markaları ile satışa sunabilecekleri bir çatı platformu. Üretici ve tedarikçilerinden herhangi bir komisyon veya hizmet bedeli, kargo masrafı, ödeme altyapısı, tanıtım bedeli almadıklarının altını çizen Çolak, şöyle devam ediyor: “Tüm bu maliyetleri üstlenmemizin yanı sıra, kadın kooperatifi ve üreticilerimize pazarlama, finans, sigorta, hukuk, marka tescil ve faur organizasyonları konularında ayrıca destekler sunuyoruz. Platformumuza katılan üreticilerin işi çok yalın; bildirilen siparişleri, kargoda kırılma, akma olmayacak şekilde sağlam bir ambalaj ile kargo firmasına teslim etmeleri yeterli. ‘Dropshipping’ olarak ifade edilen; ürünü kendi stoğumuza almadan, kaynağından doğrudan son tüketiciye ulaştırılan model ile çalışıyoruz. Kargo masrafı dahil, devamındaki tüm takip, kontrol sürecini biz yönetiyoruz.”

Çolak, “Kadın kooperatifleri tarafından AnatoliaBazaars.Com için özel olarak hazırlanan kurumsal hediye paketleri ile iş dünyasına kadın emeğinden yana taze bir soluk getirdik” dedi.