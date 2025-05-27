Yerel üreticileri destekliyor, geleneksel mutfakları modernleştiriyor

Hünkar, Gelenek Anadolu, Gelenek Döner&İskender, Kuzucu Konya, Cuba restoranlarını bünyesinde bulunduran Great, bu dönüşümün merkezinde olan gruplardan.

Ekonomist’in 11-24 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Restoranlarıyla hem gastronomiye hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Great CEO’su Uğur Karabayır, geçen yılı yaklaşık 70 milyon TL ciroyla kapattıklarını 2025 hedefinin ise 100 milyon TL barajını aşmayı hedeflediklerini söylüyor. Bu hedeflerinin yalnızca büyümelerini değil, aynı zamanda geleneksel mutfağın ekonomik potansiyelini de ortaya koyduğunu dile getiren Karabayır, “Türk mutfağının kültürel zenginliğinden aldığımız ilhamla, sektörde sürdürülebilir ve ölçülebilir bir büyüme modeli inşa ediyoruz. Yatırım planımız öncelikli olarak İstanbul’da büyümek. Sonrasında alternatif şehirlerde büyümeyi planlıyoruz” diyor.

KİRAZ YAPRAĞI SARMASI MALATYA’DAN

Modernleşen geleneksel mutfaklar, çift yönlü bir ekonomik etki yaratıyor. Bir yandan üretici tarafında ürün çeşitliliği artıyor, yeni üreticiler pazara giriyor; diğer yandan işletmeler, köklü ürünleri yeniden piyasaya kazandırarak ekonomik değer yaratıyor. Buna, Gelenek Anadolu restoranları için Malatya’dan özel olarak üretim yapan yerel üreticilerle çalışmalarını örnek gösteren Karabayır, şöyle devam ediyor: “Bu tür iş birlikleri şehirle kırsal arasında ekonomik bir köprü oluşturuyor. Gastronomi turizmi ise bizim için bir diğer odak noktası. Gelenek Anadolu Sofrası için yerel üreticilerden çok ciddi sayıda ürün alımı yapıyoruz. Mesela kiraz yaprağı sarması için Malatya’da bahçesinde üretim yapan bir ablamız var. Her yıl bizim için üretiyor ve bize kargo yolu ile ürünlerini ulaştırıyor. İstanbul Maslak’tan Malatya’nın köyüne ulaşan bir bağ kurabilmek, hepimiz için önemli ve keyifli oluyor. Hassas olan nokta, doğru üreticiyi bulabilmeniz.”

Bu yıl itibarıyla turistlere özel iletişim çalışmalarına başladıklarından da bahseden Karabayır, “Amacımız, lezzet konseptiyle öne çıkan restoranlarımızı turistlerin tercih ettiği duraklar haline getirmek. Uzun vadede yurt dışına açılarak, Türk gastronomisini globalde de temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun arkasında ise EE Global Holding’in yatırım gücü ve stratejik desteği var” diye ekliyor.