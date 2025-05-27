Yeşil devrimin öncüsü markalar

Günümüzde moda endüstrisi yalnızca stil ve trendlerle değil, aynı zamanda çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Artan iklim krizi ve tüketici farkındalığı, markaları daha duyarlı ve yenilikçi adımlar atmaya zorluyor. Sürdürülebilirliği geçici bir eğilim değil, işin merkezine yerleştirilen bir model olarak benimseyen markalar, bu dönüşümün öncüsü konumuna geliyor. İşte bu vizyoner markalardan biri de İspanyol ayakkabı markası Camper.

Ekonomist’in 11-24 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Dünya genelinde 55 ülkede faaliyet gösteren Camper için Türkiye, en büyük pazarlarından biri. İspanya’dan sonra en çok mağaza da Türkiye’de. Bugün 25 monobrand mağazaları olduğunu söyleyen Camper EEMEA Bölge Direktörü Ulaş Divarcı, her yıl iki - üç mağaza açtıklarını belirtiyor. Ürünlerinin kendi mağazaları dışında Boyner ve Super Step’lerde de tüketicilerle buluştuğunu ifade eden Divarcı, “Kaliteye ve tasarıma yatırım yapan, doğaya saygılı bir markayız. Her sezon 350-400 çeşit ürünü satışa sunuyoruz. 2025 sonunda 50 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

50’NCİ YAŞINI KUTLUYOR

Bu yıl 50’nci yılını kutlayan Camper, hızlı büyümeden ziyade sürdürülebilirliği esas alan yaklaşımı, ‘yavaş moda’ akımına bir örnek. Sürdürülebilirliği sadece bir sorumluluk değil, iş modeli olarak gören marka, geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiği koleksiyonlarla moda dünyasında çevreci dönüşüme öncülük ediyor. Markanın, küresel ölçekte büyürken sürdürülebilirliği merkezine koymayı da ihmal etmediğini söyleyen Divarcı, markanın yeşil dönüşüm sürecini anlatırken, “Bugün bir ayakkabı tasarlarken sadece şıklığı değil, gezegeni de düşünüyoruz” diyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELER

Camper’ın koleksiyonlarındaki ayakkabılarında üst yüzeylerin yüzde 90’ı plastik içermezken, kullanılan malzemelerin yüzde 20’si geri dönüştürülmüş içeriklerden oluşuyor. Markanın kullandığı derilerin yüzde 97’si ise çevresel ve sosyal açıdan sorumlu üretimi belgeleyen ‘LWG Sertifikası’na sahip. Ayakkabıların astarların tamamı geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilirken, dış tabanların da yüzde 43’ü doğal veya geri dönüştürülmüş materyallerden elde ediliyor.

ÖMÜR BOYU GARANTİLİ ÜRÜNLER

‘Tencel’ ve organik kumaşların, bitki bazlı tekstillerin, geri dönüştürülmüş sentetiklerin ve doğal derilerin markanın üretim anlayışının temel taşlarını oluşturduğunu vurgulayan Divarcı, “Uzun ömürlü kullanım da markamızın sürdürülebilirlik yaklaşımını yansıtıyor. Öyle ki bazı ürünlerimize ‘ömür boyu garanti’ veriyoruz. Ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bazı modellerimize farklı aksesuarlarla kullanım imkanı sunarak fonksiyonellik de katıyoruz” diye ekliyor.

ONLINE’IN PAYI YÜZDE 32

Camper, iş yapış şeklinde de dönüşüme gidiyor. Üç temel odak alanı var: tüketimi azaltmak, enerji ve kaynakları daha verimli kullanmak, yerel toplulukların sosyal koşullarını iyileştirmek… Bu çerçevede atılan adımlardan birinin de online siparişlerin en yakın mağazadan gönderiminin sağlanması olduğunu belirten Divarcı, “Online’ın satışlarımızdaki payı yüzde 32 gibi sektör ortalamasının iki katı. Merkezi depo yerine mağazalarımızdan gönderim yapıyoruz. Bu sistem hem lojistik maliyetlerini hem de enerji kullanımını minimuma indiriyor. Bu sistem hem karbon ayak izimizi düşürüyor hem de operasyonel maliyetlerimizi azaltıyor” diyor.

İSTANBUL’DA OTEL DE AÇACAK

Markanın ‘Camper lab’ diye lüks gruba hitap eden bir moda markası da var. Bu markanın, Türkiye’de üç mağazalarında ve Beymen’lerde satıldığını belirten Divarcı, şunları ekliyor: “Grubumuzun Berlin ve Barselona’da kendisine ait ‘Casa Camper’ adında otelleri de var. Minimalist, sürdürülebilir odaklı şehir otelleri tasarlıyor grup. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’de, İstanbul’da da Casa Camper şehir oteli açılması planlanıyor.”