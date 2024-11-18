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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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“Yeşil dönüşüm için finansal kaynak oluşturacağız”

2030’a kadar yüzde 41 sera gazı emisyonu azaltımının sağlanması için çalıştıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Özel sektörün düşük karbonlu teknolojilere geçişini teşvik etmeyi ve yeşil dönüşüm için bir finansal kaynak oluşturmayı hedefliyoruz” diyor.

18 Kasım 2024 | 09:34
“Yeşil dönüşüm için finansal kaynak oluşturacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda iklim dostu ve yeşil dönüşüm eksenli bir yaklaşımla hareket ediyor.

Bir yandan ülkemizin önceliklerine odaklanırken, uluslararası yükümlülükleri yerine getiriyor. Bu kapsamda, Orta Vadeli Program’da öngörülen dijital dönüşüm ve yeşil finansman mekanizmalarına ulaşmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yeşil dönüşüm çalışmalarını ve ülkemizin bu yöndeki hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Doğanlar Mobilya (DGNMO) temettü tarihi ve miktarı
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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