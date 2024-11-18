“Yeşil dönüşüm için finansal kaynak oluşturacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda iklim dostu ve yeşil dönüşüm eksenli bir yaklaşımla hareket ediyor.

Bir yandan ülkemizin önceliklerine odaklanırken, uluslararası yükümlülükleri yerine getiriyor. Bu kapsamda, Orta Vadeli Program’da öngörülen dijital dönüşüm ve yeşil finansman mekanizmalarına ulaşmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yeşil dönüşüm çalışmalarını ve ülkemizin bu yöndeki hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.