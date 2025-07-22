Öne çıkan model: Yurt dışı franchise ile büyüme atağı

Türk markaları yurt dışında büyümek için en etkili yollardan biri olan ‘master franchise’ modeliyle global pazarda giderek daha fazla yer edinmeye başladı. 2024 sonu itibarıyla yurt dışında 3 bini aşkın Türk franchise şubesi faaliyet gösteriyor. Özellikle yeme-içme, perakende ve kişisel bakım sektörlerinde faaliyet gösteren markalar, Körfez ülkeleri, Avrupa ve Orta Asya’da güçlü bir yayılım gösteriyor. Bu model, markalara düşük maliyetle yeni pazarlara girme avantajı sağlarken, girişimciler için de bölgesel tekel olanağı sunuyor. Türk markalarının bu stratejik açılımı, küresel marka olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomist’in 6 - 19 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Türkiye Franchising Derneği (UFRAD) verilerine göre, sadece 2023-2024 döneminde Kuveyt, Suudi Arabistan ve BAE’ye verilen master franchise sayısı yüzde 25 arttı. Master franchise modeli hem bölgesel girişimciler için yüksek getiri vadederken hem de Türk markaları için düşük riskle küreselleşme fırsatı sunuyor. Haberimizde 10 Türk markasının yurt dışı büyüme hedeflerini araştırdık.

SAMİ ERDAL KİTAPÇI / JIMMY KEY YURT DIŞI SATIŞ DİREKTÖRÜ

GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR

Hazır giyim sektörü markalarından Jimmy Key, yurt dışındaki franchise büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Francise kanalında şu an dört ülkede toplam 11 mağazayla faaliyet gösteren marka, 2025 yılı sonuna kadar beş ülkede toplam 18 franchise mağazasına ulaşmayı hedefliyor. Franchise kanalının dışında, Irak’ta da doğrudan yatırımla mağazaları bulunan Jimmy Key, bu ülkede de önümüzdeki aylarda dördüncü mağazasını açacak ve 2025 yılı sonunda yurt dışındaki toplam mağaza sayısını 22’ye çıkaracak. Jimmy Key Yurt dışı Satış Direktörü Sami Erdal Kitapçı, “Franchise giriş bedeli ve royalty almıyoruz. Bu modeli uzun soluklu bir iş ortaklığı olarak görüyoruz. Amacımız, Jimmy Key markasına güvenen yatırımcıların minimum maliyetle maksimum mağaza sayısına ulaşmasını sağlamak” diyor. Jimmy Key’in franchise stratejisi tamamen yurt dışı pazarlara odaklı bir yapıda ilerliyor. Bu kapsamda Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Asya, markanın öncelikli hedef pazarları arasında yer alıyor.

TAYLAN KAYA / PARDOFOOD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

UZUN VADELİ BAKIŞ AÇISI ARIYOR

Dubai Emaar Mall’da faaliyette olan bir franchise şubesi bulunan Doyuyo, bu yıl içerisinde Expocity Mall için de sözleşme imzalayarak şubeyi yıl sonuna kadar açmayı planlıyor. 2026 sonuna kadar yurt dışı açılımlarını kademeli şekilde artırmayı planladıklarını söyleyen PardoFood Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, “Hedef ülkelerimiz arasında Rusya, Almanya ve Hollanda yer alıyor. Bu pazarlarda aktif olarak yer arayışlarımız devam ediyor. Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar gibi pazarlarda da büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürüyoruz” diyor. Kaya, master franchise verirken, iş ortaklarının bulunduğu bölgeye ve yerel pazara hakim olması, vizyoner ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olması, stratejik lokasyonlara erişim ve mağaza açma kabiliyetinin bulunması gibi noktalara önem gösterdiklerini belirtiyor.

CEM BAŞ / BAMBİ YATAK SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

GÜÇLÜ ORGANİZASYON YAPISI

Yurt dışında 260 adet satış noktası bulunan Bambi Yatak’ın da çeşitli ülkelerde toplamda 15 adet konsept mağazası mevcut. 2026 yılının sonuna kadar yurt dışında 50 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini ifade eden Bambi Yatak Satış ve Pazarlama Direktörü Cem Baş, yeni mağaza açılışlarında önceliklerinin Avrupa pazarı olduğunu belirtiyor. Özellikle Almanya ve Balkanlar başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin büyüme planlarında yer aldığını vurgulayan Baş, “Ürünlerimiz, en güçlü pazarımız olan Avrupa’da yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle Avrupa, öncelikli büyüme fırsatları açısından en stratejik bölge olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında, Amerika ve Ortadoğu pazarları da güncel potansiyel fırsatlar arasında yer alıyor” diyor.

Baş, distribütörlük ve master franchise yapısı kurarken; iş ortaklarının güçlü bir organizasyon yapısına sahip olmasına, alt bayilik sistemini kurup yönetebilme yetkinliğine, bulunduğu ülkenin pazar hacmine göre hedefler belirleyip bunları gerçekleştirme kapasitesine dikkat ettiklerini sözlerine ekliyor.

MÜKREMİN ÖZDEMİR / PASAPORT PİZZA GENEL MÜDÜRÜ

ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILACAK

Master franchise sistemiyle yurt dışında şubeleşmeye başlayacak markalar arasında yer alan Pasaport Pizza ise uluslararası pazarda yer almak adına gerekli ön hazırlıklarını sürdürüyor. Her pazara özel analizler yaparak, uzun vadeli ve kalıcı iş birlikleri kurma hedefiyle süreci dikkatle yönettiklerini ifade eden Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, yurt dışı hedef pazarları arasında Azerbaycan, Kazakistan, Almanya, Fransa, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinin yer aldığını belirtiyor. Özdemir, “Başta Avrupa olmak üzere, marka bilinirliğimizin artış potansiyeli taşıdığı ve hızlı servis restoran sektörünün gelişim gösterdiği pazarlarda önemli fırsatlar görüyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Balkan coğrafyasında güçlü bir büyüme potansiyeli dikkat çekiyor” diye konuşuyor.

GAYRİMENKUL YATIRIM FIRSATI

Yurt dışında toplam sekiz franchise temsilciliği bulunan Altın Emlak, 2026 yılı sonuna kadar yurt dışındaki temsilcilik sayısını 10 yeni lokasyonla artırmayı hedefliyor. Öncelikli hedeflerinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğuna dikkat çeken Altın Emlak Global Genel Müdürü Olcay Selvi, bu pazarlarda Altın Emlak Global markasının bilinirliğini artırmayı planladıklarını belirtiyor. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı şehirler, başta Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerdeki büyük Türk topluluklarına, anavatanlarındaki yatırımları için profesyonel destek sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Selvi, “Özellikle Avrupa geçişlerine kolaylık imkanı sunan alternatif ülkelere gayrimenkul yatırım fırsatları sunuyoruz. Fon yatırımları başta olmak üzere, alım – satım ve aracılık süreçlerini yürütüyoruz. Yerel pazarı iyi tanıyan, sektörel deneyime sahip iş ortaklarıyla çalışmayı tercih ediyoruz” diyor.

ORTADOĞU’DA BÜYÜYECEK

Yurt dışında yedi franchise şube ile faaliyet gösteren Neşve, 2026 sonuna kadar altı şube daha açmayı hedefliyor. Mısır, Dubai, Katar ve Fas’ta yeni şubeler açacaklarının bilgisini veren Neşve Kurucusu ve CEO’su Şaban Emeklioğlu, özellikle Ortadoğu pazarında fırsat gördüklerine dikkat çekiyor. Emeklioğlu, master franchise verirken yatırımcının markaya bakış açısı, vizyonu, büyüme isteğinin kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekliyor.

TÜRK MUTFAĞINA İLGİ DUYAN ÜLKELER

Yurt dışı şube sayılarının 22’ye ulaştığını belirten Bursa Kebap Evi CEO’su Hüseyin Genç, 2025 yılı sonuna kadar Kuzey Makedonya Üsküp Cevahir Mall, Azerbaycan Bakü Sevinç Mall, Katar Doha Place Vendome Mall, Pakistan Lahor Guldenburg ve Suudi Arabistan’da inşaatı devam eden iki yeni lokasyon olmak üzere toplam yedi yeni şube açacaklarını söylüyor. Genç, “Katar şubemizi merkez olarak açıyor olacağız. Yurt dışında özellikle Türk mutfağına ilgi duyan pazarlarda, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere stratejik iş birlikleriyle büyümeye devam ediyoruz” diyor.

İSMAİL DOĞAN / DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU CEO’SU

“Pazar dinamiklerini analiz ediyoruz”

“Doğanlar Mobilya Grubu’nun; Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo Lova Yatak, BİGA Home, Ruum Store markalarıyla toplamda 102 adet yurt dışı franchise mağazası bulunuyor. Afrika, Senegal, Amerika, Moldova, Özbekistan, Almanya, Pakistan, Libya, Mauritius, Moskova, Hollanda, Suriye, Azerbaycan ve Irak pazarlarında mevcut girişimlerimiz var. Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika gibi stratejik pazarlarda varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için pazar dinamiklerini titizlikle analiz ediyoruz. ABD’de Doğtaş, Avrupa ve Asya’da Kelebek, Afrika’da ise BİGA Home markalarıyla yerel pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler sunuyoruz. Yurt dışında franchise verirken, sadece tek kurum ile ilerlemek önceliklendirdiğimiz konulardan biri. Bazı ülkelerde ise biz direkt Doğanlar Mobilya Grubu olarak yer alıyoruz. Lokasyon bazlı değişkenlik göstermekle birlikte; mağaza kiralaması, mimari projelendirme, konsept uygulaması, kurumsal kimlik öğelerinin temini, lokal iletişim, pazarlama destekleri ve yerinde eğitim gibi destekleri bayilerimize veriyoruz.”

İBRAHİM AKTAŞ / ÇİĞKÖFTEM GENEL MÜDÜRÜ

“250’nin üzerinde şubeye ulaşacağız”

“Bugün itibarıyla Çiğköftem’in yurt dışında 13 ülkede faaliyet gösteren 160’tan fazla franchise şubesi bulunuyor. Avrupa genelinde tescilli en yaygın Türk gıda markalarından ve en çok şubesi olan marka konumundayız. 2026 sonuna kadar yurt dışında aktif olan şube sayımızı 250’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz; Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İspanya gibi mevcutta güçlü olduğumuz ülkelerde daha derinleşmek. Bunun yanında Ortadoğu pazarında da yeni şubelerimiz açılıyor. Avrupa’da, özellikle Almanya ve Fransa gibi pazarlarda çiğ köfte ve içli köfte gibi ürünlerimize olan ilgi büyüyor. Master franchise verirken, bulunduğu ülkenin dinamiklerini iyi tanıyan, güçlü saha tecrübesine ve operasyonel yönetim becerisine sahip, uzun vadeli bakış açısıyla hareket eden profesyonel yapılarla ilerlemeyi önemsiyoruz.”