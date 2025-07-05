Zeytinburnu'ndan Köln'e çocuk ayakkabısında Türk imzası

Hopfrög Kids’in hikâyesi, yalnızca bir şirketin değil; aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir tutkunun ve sorumluluğun hikayesi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tolga Yalgın, babası Erdoğan Yalgın’ın Gaziantep’ten İstanbul’a uzanan, saya atölyelerinde başlayan zorlu ama azimli yaşam öyküsünü şöyle anlatıyor:

“Babam, daha çocuk yaşta çalışmaya başlamış. 1988’de ilk atölyesini kurduğunda tek derdi iyi ayakkabı üretmekti. ‘Halley’ ışıklı çocuk ayakkabıları da burada üretilmişti. Hatta Kazakistan’a gitti ve burada da 10 yıl başarıyla ayakkabı üretimi yapan bir fabrika kurdu.

Sonrasında Türkiye’ye dönerek burada çocuk ayakkabıları üretmeye devam etti. Ben ve kardeşlerim çocukken atölye hem oyun alanımız hem eğitim alanımız oldu. O ruhla büyüdük.”

Oğlundan ilham aldı

Tolga Yalgın’ın kariyer yolu da en az babasınınki kadar ilham verici. Kimya eğitimi sonrası ABD’de MBA yaparken bir yandan perakende girişimciliğe adım atan Yalgın, babasının vefatıyla yurda dönerek şirketleri ERFE Grup’un başına geçti.

Üretim ve ihracatta ciddi atılımlarla markayı dönüştüren Yalgın, bu süreci şöyle anlatıyor:

“2019 yılında oğlumun giydiği ilk ayakkabılar ayaklarını rahatsız ettiğinde şunu sordum kendime: Yıllardır ayakkabı üretiyoruz, neden kendi çocuklarımız için en iyisini yapmıyoruz? İşte bu soruyla doğdu Hopfrög Kids.”

‘KidzQuaRd’ ile ödül kazandı

1- 8 yaş arasındaki çocukları hedefleyen Hopfrög Kids sağlıklı, akıllı ve sürdürülebilir çocuk ayakkabıları vadediyor. Markanın geliştirdiği ve Köln Kind + Jugend 2024 Fuarı’nda ‘Innovation Award’ kazanan ‘KidzQuaRd’ modeli, QR kod entegreli acil durum güvenlik sistemiyle öne çıkıyor.

Yalgın, “Bu ayakkabılar yalnızca çocukların ayak gelişimini desteklemiyor; aynı zamanda güvenliklerini de sağlıyor. Kaybolma riskine karşı QR sistemimiz, aile ve sağlık bilgilerine anında erişim imkânı sunuyor” şeklinde anlatıyor ürünü.

Hopfrög Kids ürünlerinde kullanılan ileri dönüştürülmüş yelken bezleri, geri dönüştürülmüş pamuklar ve biyobozunur tabanlar ise çevreye duyarlı üretimin bir göstergesi.

Avrupa ağırlıklı ihracat

Şirket, üretimini İstanbul’daki merkez fabrikada 65 kişilik bir kadroyla sürdürüyor. Karabük’teki de bir kadın girişim projesi yürütülüyor.

Yıllık üretim kapasitesi 420 bin çift olan markanın ihracat oranı yüzde 70’in üzerinde. “En güçlü olduğumuz pazarlar Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkeleri. Almanya Frankfurt merkezli lojistik ağımızla Avrupa’ya hızlı ve doğrudan ulaşıyoruz” diyen Yalgın, yatırımlarının Ar-Ge ve inovasyon odağında şekillendiğine vurgu yapıyor. İstanbul Bilişim Vadisi’ndeki Ar-Ge merkezinde yılda 6-8 prototip geliştiriliyor.

Şirket, üniversitelerle ortaklaşa yürüttüğü projelerde basınç sensörlü elektronik ayakkabılar gibi yeni nesil çözümler üzerinde çalışıyor.

Gelecekte çocukların yürüme bozukluklarını tespit edebilecek ürünler sunmayı hedefleyen şirket, yapay zeka destekli, STEM odaklı akıllı tekstil ürünlerini de ajandasına almış bulunuyor. Hopfrög Kids ürünlerine bugün, seçkin mağazalarda ve hopfrogkids.com üzerinden ulaşılabiliyor.