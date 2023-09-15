Fiat Egea'nın Limited serisi satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Fiat Egea 'Limited' özel serisi, sedan ve cross gövde tipleriyle satışa çıktı... İşte yeni modellerin fotoğrafları ve detaylar:

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'DAHA SPORTİF BİR SERİ GELİŞTİRDİK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti: 'Fiat Egea, lansmanından bu yana tüketicilerin yüksek beğenisini alıyor. Tasarım, konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojileri, dayanıklılık bakımından müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve çıtayı sürekli yükselten Egea modelimiz, bugün sedan ve cross gövde tiplerinde devreye alınan 'Limited' özel serisi ile yine fark yaratacak. 'Egea Limited' versiyonlarında, Fiat kullanıcılarından da aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek iddialı ve şık tasarım ögeleriyle harmanlanan daha sportif bir özel seri geliştirdik. Egea ürün gamına eklenen yeni Limited versiyonları ile Fiat markası iddialı çizgisi ve liderliğini sürdürecek.'