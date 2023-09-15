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Fiat Egea'nın Limited serisi satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Fiat Egea 'Limited' özel serisi, sedan ve cross gövde tipleriyle satışa sunuldu. Peki, satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

15 Eylül 2023 | 17:40
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Fiat Egea'nın Limited serisi satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Fiat Egea 'Limited' özel serisi, sedan ve cross gövde tipleriyle satışa çıktı... İşte yeni modellerin fotoğrafları ve detaylar:

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Tofaş açıklamasına göre Limited özel serisi donanım ve teknolojik özelliklere ek olarak yeni tasarım detaylarıyla geliyor.
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'DAHA SPORTİF BİR SERİ GELİŞTİRDİK'

'DAHA SPORTİF BİR SERİ GELİŞTİRDİK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti: 'Fiat Egea, lansmanından bu yana tüketicilerin yüksek beğenisini alıyor. Tasarım, konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojileri, dayanıklılık bakımından müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve çıtayı sürekli yükselten Egea modelimiz, bugün sedan ve cross gövde tiplerinde devreye alınan 'Limited' özel serisi ile yine fark yaratacak. 'Egea Limited' versiyonlarında, Fiat kullanıcılarından da aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek iddialı ve şık tasarım ögeleriyle harmanlanan daha sportif bir özel seri geliştirdik. Egea ürün gamına eklenen yeni Limited versiyonları ile Fiat markası iddialı çizgisi ve liderliğini sürdürecek.'
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'Limited' versiyon, cross gövde tipinde, özel Limited logosu, 17 inç çizgi tasarım alaşım jantlar, yeni orman yeşili dış renk ve Limited'a özel tasarım detayları ile dikkat çekiyor.
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Sedan gövde tipinde ise 17’ inç bronz alaşım jantlar, parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları dikkat çekiyor.
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Egea Limited'in her iki gövde tipinde kahverengi 'eco-leather' koltuklar yer alıyor.
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Sedan versiyonunda cross Limited'tan farklı olarak ön konsol da kahverengi 'eco-leather' tasarıma sahip.
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Yeni Limited serisinde FIAT Connect standart olarak sunuluyor.
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SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Egea'nın sedan Limited versiyonları 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Egea Cross Limited ise 942 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara sahip.
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İşte araçlardan fotoğraflar...
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