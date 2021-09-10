Cardata verilerine göre 200 bin TL altı sadece 47 otomobil kaldı… İşte en ucuz sıfır otomobiller…
Pandemi, çip krizi derken otomobil fiyatları gaza bastı. Türkiye’de 140 bin TL’nin altında sıfır otomobil kalmadı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an Türkiye pazarında 0 km olarak satılan 948 model tipinden 200 bin TL’ye kadar olan binek otomobil model tipi sayısı da 47’ye düşmüş durumda. Bu sayı geçen yıl eylül ayında 151’di” diyor. Cardata, Türkiye’nin en ucuz sıfır kilometre otomobillerini ekonomist.com.tr için derledi. (Bu haberin ardından otomobil haberleri kategorisine de bakabilirsiniz)
Eylül ayının gelmesiyle markalar yeni otomobillerini satışa çıkartırken fiyat güncellemesi de yaptı. Son fiyatlara göre Türkiye’de 140 bin TL’nin aşağısında sıfır km otomobil kalmadı. 0 km binek bir otomobil almak isteyenin minimumda ödeyeceği rakam şu an 140 bin TL’ye çıktı. Diğer taraftan şu an Türkiye pazarında sıfır km olarak satılan 948 model tipinden 200 bin TL’ye kadar olan binek otomobil model tipi sayısı da 47’ye düşmüş durumda.
Bu sayının geçen yıl eylül ayında 151 olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu aya baktığımızda markaların ağustos ayı fiyatları ile karşılaştırıldığında zam yapmadıklarını sadece bazı markaların kur düzeltmeleri yaptığını görüyoruz. Bunda özellikle etkili olan yaşanan çip krizi nedeniyle tedarikte oluşan aksaklıklar, olmayan araçlar için zam yapılmadı” diyor.
Sıfır km araç tarafında 2022’nin ilk çeyreğine kadar çip ve buna bağlı tedarik sorunu yaşanacağına dikkat çeken Yalçın, sıfır km araç fiyatlarının da önümüzdeki altı ayda bu artış seviyelerinde gideceğini öngördüklerini söylüyor.
İŞTE 200 BİN TL’YE KADAR 0 KM OTOMOBİL VE FİYATLARI:
Eylül 2021 itibarıyla en ucuz sıfır otomobiller şöyle:
2020 FIAT Panda- 1.2 Fire Urban Benzin- Manuel 140 bin 900 TL
2020 FIAT Panda- 1.2 Fire Cross – Benzin – Manuel – 154 bin 300 TL
2021 CITROEN C3- 1.2 PureTech Feel Business – Benzin – Manuel 154 bin 500 TL
2021 FIAT Egea- 1.4 Fire Easy – Benzin – Manuel – Sedan – 154 bin 600 TL
2021 HYUNDAI i20 – 1.4 MPI Jump – Benzin – Manuel – Hatchback 156 bin 017 TL
2021 HYUNDAI i10 – 1.0 MPI Jump – Benzin – Manuel – Hatchback – 156 bin 841 TL
2021 DACIA Sandero – 1.0 Sce Comfort – Benzin – Manuel – Hatchback 164 bin 900 TL
2021 RENAULT Clio – 1.0 SCe Joy – Benzin – Manuel – Hatchback – 169 bin 900 TL
2021 HYUNDAI i10 – 1.0 MPI Jump AMT – Benzin – Yarı Otomatik – Hatchback – 170 bin 700 TL
2021 FIAT Panda – 1.0 MHEV Hybrid Urban – Elektrik/Benzin – Manuel – Hatchback – 172 bin 900 TL
2021 CITROEN C3 – 1.2 PureTech Feel Bold Business – Benzin,Manuel – Hatchback – 174 bin TL
2021 HYUNDAI i10 – 1.2 MPI Style AMT – Benzin, – Yarı Otomatik – Hatchback – 174 bin 950 TL
2021 KIA Rio – 1.25 CVVT Cool – Benzin – Manuel – Hatchback – 175 bin 900 TL
2021 DACIA Sandero – 1.0 Tce Eco-G Comfort – LPG/Benzin – Manuel – Hatchback – 176 bin 500 TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Street – Benzin – Manuel – Hatchback – 176 bin 900 TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Urban – Benzin – Manuel – Sedan – 177 bin 900 TL
2021 KIA Picanto – 1.0 MPI Feel Otomatik – Benzin – Otomatik – Hatchback – 178 bin 900 TL
2021 KIA Picanto – 1.0 MPI Live Otomatik – Benzin – Otomatik – Hatchback – 180 bin 900 TL
2021 CITROEN C3 – 1.2 PureTech Feel – Benzin – Manuel – Hatchback – 181 bin 800 TL
2021 FIAT Panda – 1.0 MHEV Hybrid Cross – Elektrik/Benzin – Manuel – Hatchback – 181 bin 900 TL
2021 RENAULT Taliant – 1.0 SCE Joy – Benzin – Manuel- Sedan 181 bin 900 TL
2021 CITROEN C3 1.2 PureTech Feel SX Edition Hatchback Benzin Manuel 184.500
2021 HYUNDAI i10 – 1.2 MPI Elite Çift Renk AMT – Benzin – Yarı Otomatik – Hatchback – 184 bin 600 TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Street – Benzin – Manuel,Crossover – 184 bin 900 TL
2021 KIA Picanto – 1.0 MPI Cool Otomatik – Benzin – Otomatik – Hatchback – 184 bin 900 TL
2021 RENAULT Clio – 1.0 TCe ECO Joy – LPG/Benzin – Manuel – Hatchback – 184 bin 900 TL
2021 TOYOTA Yaris -1.0 DOCH VVT-i Vision – Benzin – Manuel – Hatchback – 185 bin TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Urban – Benzin – Manuel -Hatchback 185 bin 900 TL
2020 VOLKSWAGEN Polo – 1.0 Trendline – Benzin – Manuel – Hatchback – 189 bin 600 TL
2020 KIA Rio – 1.4 CVVT Elegance Tekno Otomatik – Benzin – Otomatik – Hatchback – 189 bin 900 TL
2021 OPEL Corsa – 1.2 Essential – Benzin – Manuel – Hatchback – 189 bin 900 TL
2021 DACIA Sandero – 1.0 Tce Eco-G Stepway Comfort – LPG/Benzin – Manuel – Hatchback – 191 bin 400 TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Lounge – Benzin – Manuel – Sedan – 191 bin 900 TL
2021 HYUNDAI i20 – 1.4 MPI Jump Otomatik – Benzin – Otomatik – Hatchback – 191 bin 900 TL
2021 MITSUBISHI – Space Star,1.2 MIVEC Intense CVT – Benzin – Hatchback 193 bin 750 TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Urban – Benzin – Manuel – Crossover – 193 bin 900 TL
2021 RENAULT Taliant – 1.0 TCE Joy -Benzin – Manuel – Sedan -195 bin TL
2020 FIAT Panda – 0.9 TwinAir Start&Stop 4X4 Cross – Benzin – Manuel – ,Hatchback 196 bin 100 TL
2020 VOLKSWAGEN Polo – 1.0 TSI Comfortline – Benzin – Manuel – Hatchback – 196 bin 700 TL
2021 FIAT 500 – 1.0 Hybrid Cult – Elektrik/Benzin – Manuel – Hatchback – 196 bin 900 TL
2021 DACIA Sandero – 1.0 Tce Stepway Prestige – Benzin – Manuel – Hatchback – 197 bin 900 TL
2020 VOLKSWAGEN Polo – 1.0 TSI Comfortline DSG – Benzin – Yarı Otomatik – Hatchback – 198 bin 400 TL
2021 PEUGEOT 208 – 1.2 PureTech Active – Benzin – Manuel – Hatchback – 199 bin TL
2021 DACIA Sandero – 1.0 Tce Eco-G Stepway Prestige – LPG/Benzin – Manuel – Hatchback – 199 bin 400 TL
2021 FIAT Egea – 1.4 Fire Lounge – Benzin – Manuel – Hatchback – 199 bin 900 TL
2021 HYUNDAI i20 -1.4 MPI Style Otomatik – Benzin – Otomatik – Hatchback – 199 bin 900 TL
2021 KIA Stonic – 1.25 MPI Cool – Benzin -Manuel – SUV – 199 bin 900 TL
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