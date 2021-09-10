Cardata verilerine göre 200 bin TL altı sadece 47 otomobil kaldı… İşte en ucuz sıfır otomobiller…

Pandemi, çip krizi derken otomobil fiyatları gaza bastı. Türkiye’de 140 bin TL’nin altında sıfır otomobil kalmadı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an Türkiye pazarında 0 km olarak satılan 948 model tipinden 200 bin TL’ye kadar olan binek otomobil model tipi sayısı da 47’ye düşmüş durumda. Bu sayı geçen yıl eylül ayında 151’di” diyor. Cardata, Türkiye’nin en ucuz sıfır kilometre otomobillerini ekonomist.com.tr için derledi. (Bu haberin ardından otomobil haberleri kategorisine de bakabilirsiniz)

Eylül ayının gelmesiyle markalar yeni otomobillerini satışa çıkartırken fiyat güncellemesi de yaptı. Son fiyatlara göre Türkiye’de 140 bin TL’nin aşağısında sıfır km otomobil kalmadı. 0 km binek bir otomobil almak isteyenin minimumda ödeyeceği rakam şu an 140 bin TL’ye çıktı. Diğer taraftan şu an Türkiye pazarında sıfır km olarak satılan 948 model tipinden 200 bin TL’ye kadar olan binek otomobil model tipi sayısı da 47’ye düşmüş durumda.

Bu sayının geçen yıl eylül ayında 151 olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu aya baktığımızda markaların ağustos ayı fiyatları ile karşılaştırıldığında zam yapmadıklarını sadece bazı markaların kur düzeltmeleri yaptığını görüyoruz. Bunda özellikle etkili olan yaşanan çip krizi nedeniyle tedarikte oluşan aksaklıklar, olmayan araçlar için zam yapılmadı” diyor.

Sıfır km araç tarafında 2022’nin ilk çeyreğine kadar çip ve buna bağlı tedarik sorunu yaşanacağına dikkat çeken Yalçın, sıfır km araç fiyatlarının da önümüzdeki altı ayda bu artış seviyelerinde gideceğini öngördüklerini söylüyor.

İŞTE 200 BİN TL’YE KADAR 0 KM OTOMOBİL VE FİYATLARI:

Eylül 2021 itibarıyla en ucuz sıfır otomobiller şöyle: