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ABD'de emisyon hilesi yapan şirkete 1,7 milyar dolarlık ceza

ABD yönetimi, motor üreticisi Cummins'in yüz binlerce motora emisyon azaltma cihazları yerleştirerek Temiz Hava Yasası'nı ihlal ettiği için 1,7 milyar dolarlık ceza ödeyeceğini bildirdi.

23 Aralık 2023 | 10:27
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ABD'de emisyon hilesi yapan şirkete 1,7 milyar dolarlık ceza

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından yapılan açıklamada, Cummins'in yüz binlerce motora emisyon azaltma cihazları yerleştirerek Temiz Hava Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki iddiaları kabul ederek anlaşma yoluna gittiği aktarıldı.

Şirketin 1,7 milyar dolarlık ceza ödeyeceği belirtilen açıklamada, bu tutarın söz konusu yasanın ihlalinden dolayı bugüne kadar verilen en büyük ve çevresel açıdan en büyük ikinci ceza olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirketin 2013-2019 model 630 bin RAM 2500 ve 3500 kamyonet motorlarına söz konusu cihazları yerleştirdiği, 2019- 2023 model 330 bin RAM 2500 ve 3500 kamyonet motorlarına da açıklanmayan yardımcı emisyon kontrol cihazları kurduğu aktarıldı.

 

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