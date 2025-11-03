Almanya’da TOGG heyecanı: İlk teslimatlara özel '1961 göç' sürprizi

Togg’u Alman dostlarının da beğendiğini aktaran Çalışkan, Almanların da Togg’u tanımak için araştırma yaptıklarını söyledi.

Çalışkan, “Araba Almanların da çok hoşlarına gitti. Fiyat olarak vergi avantajlarından dolayı zaten çok ekonomik ve uygun bir araba. O yüzden sadece bizim (Türkiye’nin) arabamız olduğundan değil teknolojik olarak çok ileri olduğundan dolayı ve fiyat olarak uygun olduğundan dolayı kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Ben makine mühendisliği okudum. Teknolojiden biraz anlıyorum. Kesinlikle tavsiye edilecek bir araba.” ifadelerini kullandı.

Togg’un ne kadar çok satılırsa, ne kadar çok yollarda olursa o kadar iyi geleceği olacağını anlatan Çalışkan, teknolojik ürünlerin kullanıldıkça saha bildirimleriyle daha fazla gelişeceğini ve bunun da Togg için çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışkan, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’a teşekkürlerini ileterek, "Türkler olarak dememiz lazım ki bu bizim arabamız. Sahip çıkmamız, almamız, kullanmamız lazım.” ifadelerini kullandı.