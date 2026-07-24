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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: AKOM tarih ve saat verdi

İstanbul yağışlı havanın etkisi altına giriyor. AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yarın (24 Temmuz 2026 Cumartesi) sabah saatleri itibarıyla şiddetli yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının ise 25 derece civarına gerileyeceği de belirtildi.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: AKOM tarih ve saat verdi

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hafta sonu yağışlı hava etkisini gösterecek. AKOM'un yayımladığı son uyarıya göre, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklığının da 25 derece seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı

AKOM tarafından açıklanan açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, cumartesi sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini artırması ve il genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimiz (Eyüp, Sarıyer, Beykoz) ile doğu ilçelerimizde (Şile, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla) yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 25°C civarına gerileyeceği öngörülüyor.

Cumartesi akşam saatlerine kadar bölgemizde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Pazar günü (24 Temmuz 2026) hava nasıl olacak?

Pazar günü ise İstanbul'da hava sıcaklığının 22-28 derece civarında seyredeceği ve aralıklı yağışların görüleceğini de ifade edildi.

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