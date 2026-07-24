ARA
DOLAR
47,29
0,14%
DOLAR
EURO
53,77
-0,09%
EURO
ALTIN
6107,27
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Ekonomist
Ekonomist
KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. eki, yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

1 Yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarına buradan T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabileceklerini kaydetti.

2 PSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

PSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

PSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL