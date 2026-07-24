KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. eki, yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI...