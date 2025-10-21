15 tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 Sömestr tatili tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı takvimi ile birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği sömestr (yarıyıl) tatilinin tarihleri kesinleşti. Öğrenciler, birinci dönem ara tatilinin ardından 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacak.

SÖMESTR - YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ana tarihler şu şekilde:

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacaktır.

Eğitim Öğretim Yılı Kapanışı: İkinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanarak eğitim öğretim yılı sona erecektir.

NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, ikinci dönemin ara tatili tarihleri şöyledir:

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler, bu tarihler arasında ikinci dönemdeki ilk kısa molalarını vermiş olacak.