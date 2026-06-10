Mitsubishi, 1990 yılından beri hayatımızda olan efsanevi Eclipse modelini tamamen elektrikli bir crossover olarak yeniden karşımıza çıkarıyor. Şirket, merakla beklenen Eclipse Sportback EV modelinin ilk görsellerini paylaştı. Birkaç hafta içinde satış tezgahlarındaki yerini alacak olan araç, elektrikli otomobil pazarında kartları yeniden karacak gibi görünüyor.
1 Nissan ve Mitsubishi ortaklığının son meyvesi
Yeni elektrikli Eclipse, aslında çok tanıdık bir temelin üzerine yükseliyor. Mitsubishi, bu modeli geliştirmek için Nissan ile yaptığı ortaklıktan yararlandı ve yeni nesil Nissan LEAF'in altyapısını kullandı. İki araç dışarıdan bakıldığında neredeyse birbirinin ikizi gibi duruyor. Ancak Mitsubishi, ön ve arka taraftaki ufak dokunuşlarla ve kendi ikonik amblemiyle araca kendi imzasını atmayı başarmış.
2 Performans ve menzil beklentileri neler?
Araçla ilgili resmi fiyat ve teknik detaylar henüz netleşmedi; marka bu bilgileri lansmana saklıyor. Ancak beklentiler, aracın LEAF ile aynı özellikleri taşıyacağı yönünde. Eğer tahminler doğru çıkarsa, yeni Eclipse'te 174 beygirlik bir elektrik motoru ve 75 kWh'lik bir batarya göreceğiz. Bu kombinasyon, sürücüye yaklaşık 487 kilometrelik (303 mil) bir menzil sunacak. Ayrıca araç, yeni standartlara uyum sağlayarak NACS şarj portuyla birlikte gelecek.
3 En ucuz elektrikli araçlardan biri olabilir
Bu modelin en güçlü kası fiyatı olacak gibi duruyor. Altyapı kardeşi olan 2026 model Nissan LEAF, Amerika pazarında 30.000 dolar barajının altında satılıyor. Mitsubishi'nin de benzer bir fiyat politikası izlemesini bekliyoruz. Bu durum, yeni Eclipse Sportback EV'yi piyasadaki en erişilebilir elektrikli otomobillerden biri haline getirecek.