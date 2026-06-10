Yeni elektrikli Eclipse, aslında çok tanıdık bir temelin üzerine yükseliyor. Mitsubishi, bu modeli geliştirmek için Nissan ile yaptığı ortaklıktan yararlandı ve yeni nesil Nissan LEAF'in altyapısını kullandı. İki araç dışarıdan bakıldığında neredeyse birbirinin ikizi gibi duruyor. Ancak Mitsubishi, ön ve arka taraftaki ufak dokunuşlarla ve kendi ikonik amblemiyle araca kendi imzasını atmayı başarmış.